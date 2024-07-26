В 13:00 в Галицком райсуде Львова состоится суд по избранию меры пресечения подозреваемому в убийстве языковеда Ирины Фарион - 18-летнему жителю Днепра. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.

"Судебное заседание по избранию меры пресечения подозреваемому состоится сегодня в 13:00 в Галицком райсуде Львова", - сообщили в Офисе Генпрокурора.

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Ранее УНН сообщал, что правоохранители сообщили о подозрении 18-летнему жителю Днепра в убийстве Ирины Фарион. Прокуроры будут просить о содержании его под стражей без возможности внесения залога.

Напомним

19 июля неизвестный стрелял в языковеда и профессора Львовской политехники Ирину Фарион. Женщину с ранением головы в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. В больнице Ирина Фарион умерла.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 25 июля в городе Днепр задержан 18-летний парень, который вероятно причастен к умышленному убийству Ирины Фарион.

Как указал глава МВД Игорь Клименко, у правоохранителей есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный в Днепре 18-летний парень стрелял в языковеда Ирину Фарион. По его словам, расследование длилось 139 часов.

Полиция сообщала ранее, что имеет несколько версий убийства языковеда Ирины Фарион, включая общественную, политическую деятельность и личную неприязнь. Правоохранители нашли гильзу после выстрела и не исключают "российский след" в преступлении.