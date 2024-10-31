Подозреваемый в организации схемы в Одесском МСЭК получил арест с 10 млн грн залога
Киев • УНН
В Одесском МСЭК разоблачена схема оформления фиктивной инвалидности для уклонения от мобилизации. Организатору схемы, который привлек 12 врачей, грозит до 10 лет заключения, суд установил залог в 10 млн грн.
Суд отправил под стражу подозреваемого в организации схемы оформления фиктивной инвалидности в Одесском областном МСЭК, определив залог в 10 млн грн, сообщили в Государственном бюро расследований в четверг, пишет УНН.
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца организатору схемы установления фиктивной инвалидности военнообязанным в Одесском областном МСЭК. Подозреваемый имеет возможность внести залог в сумме 10 млн грн
Суть дела
28 октября 2024 года сотрудники ГБР задержали врача "Одесской областной клинической больницы", который подозревается в том, что привлек 12 врачей из разных заведений города и должностных лиц "Одесского областного Центра медико-социальной экспертизы" и предоставлял "платные услуги" во избежание мобилизации.
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По данным ГБР, "врачи придумывали здоровым мужчинам диагнозы и изготавливали необходимую медицинскую документацию в подтверждение "истории болезни", даже делали снимки "МРТ". В дальнейшем, военнообязанные с пакетом готовых документов шли в МСЭК, где их встречали "подготовленные" члены комиссии для оформления группы инвалидности".
Стоимость "услуг", по данным бюро, составляла от шести до 12 тыс. долларов США, в зависимости от сложности диагноза и необходимой группы инвалидности.
Врачу-организатору сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Решается вопрос о сообщении о подозрениях другим участникам схемы.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.