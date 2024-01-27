Подоляк рассказал, как россияне манипулируют падением самолета Ил-76
Михаил Подоляк заявил, что Россия распространила фейковую новость о том, что Украина сбила самолет Ил-76, чтобы замедлить передачу Украине противоракетной обороны и отвлечь внимание от нарушений Россией конвенций о ведении войны. Обстоятельства и содержимое самолета остаются непроверенными.
Две баллистические ракеты направил враг по промышленному объекту на Полтавщине - там тушат пожар
Две российские баллистические ракеты попали в промышленный объект вблизи Кременчуга, Украина, вызвав пожар. Чрезвычайные службы работают над тушением пожара. Пока не сообщается о пострадавших.
Российская армия обстреляла 10 громад Сумщины в течение дня
В Сумской области Украины российская разведывательная группа застрелила украинских брата и сестру в их доме возле границы. Россияне также обстреляли 10 населенных пунктов Сумской области из минометов и артиллерии, зафиксировав 91 взрыв.
СБУ разоблачила схему чиновников Минобороны и менеджеров "Львовского арсенала", которые украли почти 1,5 млрд грн на закупке снарядов
Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц и руководителей львовского "Арсенала", которые присвоили почти 1,5 миллиарда гривен государственных средств, предназначенных для закупки боеприпасов. Злоумышленники пытались вывести деньги через схему с привлечением фиктивных фирм, но похищенные средства были изъяты и возвращены в госбюджет.
В Черном море - четыре ракетоносителя с общим залпом в 24 "Калибра"
Сейчас в Черном море находятся четыре российских ракетоносца, способные запустить всего 24 крылатые ракеты "Калибр", что представляет высокий риск опасности, согласно данным Объединенного оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины. В связи с этой угрозой население призывают немедленно реагировать на предупреждения о воздушных налетах.
На Днепропетровщине военные уничтожили шахед
Украинские военные сбили российский беспилотник "Шахид-136/131" над Новомосковским районом Днепропетровской области. Беспилотник был уничтожен подразделением воздушного командования "Восток" и силами противовоздушной обороны в этом районе.
С начала недели россияне убили 8 гражданских жителей Донецкой области
В результате российских атак на Донецкую область на этой неделе погибло 8 гражданских лиц, 33 получили ранения, в том числе 5 детей. 21 ребенок все еще нуждается в эвакуации из прифронтовых районов.
В Мюнхене у украинского пенсионера обнаружили более 400 тыс. евро
66-летний украинский пенсионер был задержан в аэропорту Мюнхена с 455 000 евро наличными, спрятанными в багаже. Деньги были конфискованы властями, которые расследуют возможное отмывание денег.
Россия вербует белорусскую молодежь в свои военные вузы
Россия вербует белорусскую молодежь в свои военные вузы, проводя в Беларуси "дни открытых дверей", чтобы предложить обучение в российских высших военных учебных заведениях. Россия сталкивается с нехваткой младших офицеров из-за больших потерь в войне против Украины.
На Запорожье "шахед" попал в объект инфраструктуры - ОВА
Российские беспилотники атаковали Запорожье, повредив инфраструктурный объект. Как сообщается, украинские силы обороны сбили некоторые из них.