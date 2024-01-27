Подоляк рассказал, как россияне манипулируют падением самолета Ил-76

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал цель российского вброса о падении Ил-76. Об этом он рассказал в эфире телемарафона "Единые новости", передает УНН.

Детали

По его мнению, россияне хотят затормозить передачу Украине систем ПРО.

Для рф очень важно, чтобы Украина не имела возможности сбивать российские самолеты или использовать противоракетную систему по линии фронта. Во-вторых, они хотят "поиграть в историю": "Это война, мы нарушаем качество конвенции, но Украина также. Давать вы будете меньше обращать внимание на нарушение Россией международного гуманитарного права и конвенций, регламентирующих правила и обычаи войны отметил советник руководителя ОПУ.

Он отметил, что сегодня нет никаких фактов об обстоятельствах падения самолета, а также нет фактов, которые бы четко зафиксировали, кто или что находилось на самолете.

Контекст

24 января под Белгородом у рф упал военно-транспортный самолет Ил-76. После заявлений рф о том, кто был на борту, в ГУР заявили, что могут предположить "любые сценарии, включая сознательную провокацию, также с использованием украинских военнопленных фактически как живого щита для транспортировки БК и вооружения для ракетных комплексов, которые уничтожают украинские города".

Украина будет настаивать на международном расследовании, ГУР выясняет судьбы всех пленных: Зеленский о катастрофе российского Ил-76