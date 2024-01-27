Подоляк розповів, як росіяни маніпулюють падінням літака Іл-76

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав мету російського вкиду про падіння Іл-76. Про це він розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає УНН.

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На його думку, росіяни хочуть загальмувати передачу Україні систем ПРО.

Для рф дуже важливо, щоб Україна не мала можливості збивати російські літаки чи використовувати протиракетну систему по лінії фронту. По-друге, вони хочуть "погратись в історію": "Це війна, ми порушуємо якість конвенції, але Україна також. Давати ви будете менше звертати увагу на порушення росією міжнародного гуманітарного права і конвенцій, які регламентують правила та звичаї війни