Подоляк розповів, як росіяни маніпулюють падінням літака Іл-76
Київ • УНН
Михайло Подоляк заявив, що Росія поширила фейкову новину про те, що Україна збила літак Іл-76, щоб уповільнити передачу Україні протиракетної оборони та відволікти увагу від порушень Росією конвенцій про ведення війни. Обставини та вміст літака залишаються неперевіреними.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав мету російського вкиду про падіння Іл-76. Про це він розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає УНН.
Деталі
На його думку, росіяни хочуть загальмувати передачу Україні систем ПРО.
Для рф дуже важливо, щоб Україна не мала можливості збивати російські літаки чи використовувати протиракетну систему по лінії фронту. По-друге, вони хочуть "погратись в історію": "Це війна, ми порушуємо якість конвенції, але Україна також. Давати ви будете менше звертати увагу на порушення росією міжнародного гуманітарного права і конвенцій, які регламентують правила та звичаї війни
Він відзначив, що сьогодні немає ніяких фактів про обставини падіння літака, а також немає фактів, які б чітко зафіксували, хто чи що знаходилось на літаку.
Контекст
24 січня під бєлгородом у рф впав військово-транспортний літак Іл-76. Після заяв рф про те, хто був на борту, у ГУР заявили, що можуть припустити "будь-які сценарії, включно зі свідомою провокацією, також із використанням українських військовополонених фактично як живого щита для транспортування БК і озброєння для ракетних комплексів, які нищать українські міста".
Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні, ГУР зʼясовує долі всіх полонених: Зеленський про катастрофу російського Іл-7624.01.24, 23:23 • 106719 переглядiв