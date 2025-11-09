Поддержка Украины в Польше упала до 48%, растет число случаев дискриминации

ukenru
12:22 • 10143 просмотра
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
10:18 • 18702 просмотра
Энергетики постепенно стабилизируют работу системы после последней массированной атаки рф, но им нужно время - Минэнерго
Эксклюзив
08:34 • 26111 просмотра
Неделя завершения, осознания и тихой опоры: астропрогноз на 10-16 ноября
Эксклюзив
9 ноября, 08:00 • 34887 просмотра
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
8 ноября, 17:24 • 41430 просмотра
Дело "Северных потоков": Лубинец обратился в Минюст Италии из-за нарушения прав и голодовки украинца КузнецоваPhoto
8 ноября, 16:00 • 56297 просмотра
Завтра в большинстве регионов Украины запланированы отключения: сколько очередей будет без света
8 ноября, 14:50 • 49847 просмотра
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
8 ноября, 14:33 • 50997 просмотра
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
8 ноября, 08:59 • 69543 просмотра
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 123849 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп предложил защитить Венгрию от спекулянтов - Орбан о договоренности с США9 ноября, 04:29 • 10148 просмотра
Лесные пожары в Новой Зеландии: почти полсотни туристов эвакуированы, 1600 гектаров охвачены огнемPhoto9 ноября, 04:47 • 9352 просмотра
Агенты АТЕШ парализовали логистику оккупантов между Крымом и ХерсонщинойPhotoVideo9 ноября, 05:01 • 10683 просмотра
В Киеве открыли памятный знак Десантно-штурмовым войскамPhoto9 ноября, 05:27 • 21271 просмотра
Минус 1190 оккупантов - Генштаб ВСУ обновил потери РФ за сутки9 ноября, 06:21 • 19082 просмотра
публикации
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
Эксклюзив
9 ноября, 08:00 • 34893 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 123852 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 158497 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 110508 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 88049 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кароль Навроцкий
Лавров Сергей Викторович
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Дания
Соединённые Штаты
Бельгия
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 22358 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 55684 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo7 ноября, 17:00 • 122319 просмотра
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает7 ноября, 11:01 • 60573 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 20257 ноября, 09:56 • 68949 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Дипломатка
Фильм

Поддержка Украины в Польше упала до 48%, растет число случаев дискриминации

Киев • УНН

 • 918 просмотра

Поддержка Украины в Польше снизилась с 95% в 2022 году до 48%, что сопровождается ростом случаев дискриминации украинцев на фоне скептических заявлений со стороны представителей официальной Варшавы.

Поддержка Украины в Польше упала до 48%, растет число случаев дискриминации

Сопротивление поддержке Украины в Польше увеличивается. В частности, растет возмущение из-за иммиграции, несмотря на успехи экономики благодаря украинской рабочей силе в последние годы. Пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

В социальной и политической сфере Польши увеличивается сопротивление поддержке Украины, что невозможно было представить в 2022 году, когда на фоне полномасштабного вторжения РФ поддержка украинцев в Польше достигала 95%. Сейчас эта волна ощутимо спадает, что подтверждают отдельные случаи.

Мужчина в переполненном трамвае в Варшаве начал ругаться, когда услышал, как Александра Иванюк разговаривает по-украински с подругой, и никто в вагоне не отреагировал. ... Он (поляк) начал тираду словесных оскорблений. "Лысый и в военном камуфляже", он обращался со своими оскорблениями на польском языке ко всему вагону, даже не глядя в глаза двум женщинам

- рассказывает Bloomberg.

"Все могли его слышать, но больше всего меня поразило то, что никто не отреагировал", – вспоминает 39-летняя Иванюк, ученая, которая живет в польской столице уже 15 лет, задолго до вторжения России в Украину.

Я поняла, что мне не хватает смелости обратиться к нему самой, потому что мне казалось, что может быть физическое насилие

- комментирует случай женщина.

Разжигание возмущения по поводу иммиграции, что сейчас характерно для многих стран Европы, имеет тенденцию к расширению и в Польше.

Bloomberg отмечает, что соответствующее нападение на семью Иванюков могло бы произойти во многих местах. В то же время этот инцидент выявляет изменения в стране, экономика которой процветала благодаря украинской рабочей силе и является основным каналом западной помощи военным усилиям киевского правительства.

Число преступлений против украинцев в Польше растет: названы причины02.11.25, 09:03 • 5227 просмотров

Справка

В 2022 году опрос варшавской социологической компании CBOS показал, что 94% поляков хотели бы принять украинских беженцев. Опрос CBOS в прошлом месяце показал, что эта поддержка составила 48%.

Половина поляков сейчас считает, что государственные выплаты, предлагаемые украинским прибывшим, слишком щедры.

Политические заявления высшего руководства Польши относительно Украины

Президент Кароль Навроцкий, который в начале этого года одержал неожиданную победу на выборах, победив кандидата премьер-министра Дональда Туска на пост главы государства, выразил скептицизм относительно стремлений Украины к членству в НАТО и Европейском Союзе.

Он и его союзники в оппозиционной партии "Право и справедливость" обвинили беженцев в том, что они пропускают социальную помощь без очереди. В августе 2025 года Навроцкий наложил вето на законопроект, который распространял их поддержку.

Напомним

7 ноября польский Сейм не поддержал законопроект президента Кароля Навроцкого о помощи украинским беженцам, поскольку он дублировал уже принятый правительственный вариант. Принятый правительством закон продлевает легальное пребывание украинцев до 4 марта 2026 года, усиливая требования к финансовой помощи и социальной поддержке.

Польша выдворила 15 украинцев: детали30.08.25, 13:26 • 5829 просмотров

Игорь Тележников

ОбществоПолитика
Война в Украине
Кароль Навроцкий
Bloomberg L.P.
Варшава
Украина
Польша