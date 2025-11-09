Поддержка Украины в Польше упала до 48%, растет число случаев дискриминации

Сопротивление поддержке Украины в Польше увеличивается. В частности, растет возмущение из-за иммиграции, несмотря на успехи экономики благодаря украинской рабочей силе в последние годы. Пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

В социальной и политической сфере Польши увеличивается сопротивление поддержке Украины, что невозможно было представить в 2022 году, когда на фоне полномасштабного вторжения РФ поддержка украинцев в Польше достигала 95%. Сейчас эта волна ощутимо спадает, что подтверждают отдельные случаи.

Мужчина в переполненном трамвае в Варшаве начал ругаться, когда услышал, как Александра Иванюк разговаривает по-украински с подругой, и никто в вагоне не отреагировал. ... Он (поляк) начал тираду словесных оскорблений. "Лысый и в военном камуфляже", он обращался со своими оскорблениями на польском языке ко всему вагону, даже не глядя в глаза двум женщинам - рассказывает Bloomberg.

"Все могли его слышать, но больше всего меня поразило то, что никто не отреагировал", – вспоминает 39-летняя Иванюк, ученая, которая живет в польской столице уже 15 лет, задолго до вторжения России в Украину.

Я поняла, что мне не хватает смелости обратиться к нему самой, потому что мне казалось, что может быть физическое насилие - комментирует случай женщина.

Разжигание возмущения по поводу иммиграции, что сейчас характерно для многих стран Европы, имеет тенденцию к расширению и в Польше.

Bloomberg отмечает, что соответствующее нападение на семью Иванюков могло бы произойти во многих местах. В то же время этот инцидент выявляет изменения в стране, экономика которой процветала благодаря украинской рабочей силе и является основным каналом западной помощи военным усилиям киевского правительства.

Справка

В 2022 году опрос варшавской социологической компании CBOS показал, что 94% поляков хотели бы принять украинских беженцев. Опрос CBOS в прошлом месяце показал, что эта поддержка составила 48%.

Половина поляков сейчас считает, что государственные выплаты, предлагаемые украинским прибывшим, слишком щедры.

Политические заявления высшего руководства Польши относительно Украины

Президент Кароль Навроцкий, который в начале этого года одержал неожиданную победу на выборах, победив кандидата премьер-министра Дональда Туска на пост главы государства, выразил скептицизм относительно стремлений Украины к членству в НАТО и Европейском Союзе.

Он и его союзники в оппозиционной партии "Право и справедливость" обвинили беженцев в том, что они пропускают социальную помощь без очереди. В августе 2025 года Навроцкий наложил вето на законопроект, который распространял их поддержку.

Напомним

7 ноября польский Сейм не поддержал законопроект президента Кароля Навроцкого о помощи украинским беженцам, поскольку он дублировал уже принятый правительственный вариант. Принятый правительством закон продлевает легальное пребывание украинцев до 4 марта 2026 года, усиливая требования к финансовой помощи и социальной поддержке.

