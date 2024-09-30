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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Под влиянием затмения: гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 сентября – 6 октября

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30 сентября 2024, 07:19  •  22523 просмотра

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Астролог рассказала о влиянии солнечного затмения 2 октября на все знаки Зодиака. Прогноз охватывает различные аспекты жизни: от отношений и карьеры до финансов и здоровья.

На этой неделе, а именно 2 октября, произойдет солнечное затмение – последние затмение в этом году. О том, как это важное событие повлияет на все знаки Зодиака специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Больше о солнечном затмении читайте в материале - Коварное и кармически сложное: астролог рассказала о солнечном затмении, ожидающем нас на этой неделе 

Овны

Это затмение сильно повлияет на ваши отношения, особенно с партнером по браку. В течение полугода вы будете погружены в вопросы взаимоотношений: это может как укрепить ваш союз, так и привести к его разрыву, что чревато длительными разбирательствами. Если вы еще не состоите в браке, серьезные мысли о создании семьи могут выйти на первый план. В бизнесе также придется полагаться на взаимодействие с партнерами, проявлять гибкость и учитывать общие интересы. Важно наладить отношения с окружающими и не нарушать правила и законы.

Тельцы

Затмение будет влиять на ваш образ жизни и долг перед обществом и собой. Возможны изменения в работе или профессиональной деятельности. Придется пересмотреть свой распорядок дня, возможно, вас ждет смена режима жизни. Вопросы здоровья выйдут на первый план: стоит пройти медицинские обследования, наладить здоровый образ жизни и установить стабильный график.

Близнецы

Для вас затмение может стать шансом выделиться, обрести успех, особенно в творческих сферах, моде, спорте или увлечениях. Вы сможете выйти из рутины, достигнуть успеха и даже стать более заметным. Однако важно не быть слишком амбициозным или эгоистичным — это может привести к обратным результатам. Избегайте азартных игр и случайных романов, а также проявляйте больше терпения к близким. Также обратите внимание на детей и отношения с ними — это может стать важным вопросом на ближайшие полгода.

Раки

Это затмение повлияет на ваш дом, место жительства и отношения с близкими. Возможны серьезные перемены, связанные с жильем — от капитальных ремонтов до смены места жительства. Не исключены и наследственные вопросы. Вы можете оказаться ответственными за жизнь и здоровье близких, особенно родителей. Будьте внимательны и обдумывайте все решения, связанные с бытом и семейными делами.

Львы

Затмение может сильно изменить ваше мышление, что повлияет на ваше окружение и жизненные решения. Возможен переезд, смена работы или получение важной информации. Важно будет приобретать новые знания и больше общаться. Ваша коммуникабельность может сыграть решающую роль в достижении целей. Остерегайтесь лжи, краж и сплетен. Относитесь к своим словам серьезно, избегайте обещаний, которые не сможете выполнить.

Девы

Затмение затронет ваши финансовые ресурсы и энергетические возможности. Вам важно закрыть "утечки" энергии и пересмотреть способы заработка. Судьба предоставит вам возможность вывести свою материальную жизнь на новый уровень, но не стоит быть слишком доверчивыми или увлекаться авантюрами. Важно навести порядок в своем доме, избавиться от ненужных вещей, пересмотреть питание, здоровье и внешний вид.

Весы

Затмение произойдет в вашем знаке и даст возможность пересмотреть свою жизнь, обновить личность и реализовать амбиции. Перед вами откроются новые горизонты, и важно использовать этот шанс. Не бойтесь ставить себя на первое место — это поможет вам избавиться от токсичных связей и двигаться вперед. Судьба предоставит вам возможность для трансформации, так что смело пересматривайте свои взгляды и отношения.

Скорпионы

Это затмение принесет значительные изменения в ваш внутренний мир. Вы сможете избавиться от страхов, негативных установок и внутренних преград. Ближайшие полгода будут посвящены поиску внутренней опоры и духовному развитию. Возможно, вам потребуется побыть в одиночестве или уехать на время, чтобы сосредоточиться на себе. Не бойтесь перемен — они приведут к внутреннему росту.

Стрельцы

Для вас затмение принесет новые проекты и идеи. Старайтесь работать в команде, так как коллективная работа может стать ключом к успеху. Возможны перемены в окружении: старые друзья могут уйти, а новые войти в вашу жизнь. Учитесь новому, развивайтесь, используйте современные технологии. Важно быть открытым для перемен и идти в ногу со временем.

Козероги

Затмение принесет карьерные возможности. Вы сможете продвинуться по службе или получить признание в государственном секторе. Ваша ответственность возрастет, и это повысит ваш статус в обществе. Однако остерегайтесь интриг и конкурентов — не ввязывайтесь в конфликты с влиятельными людьми, чтобы избежать проблем.

Водолеи

Затмение изменит ваше мировоззрение и даст шанс на образование и саморазвитие. Возможно получение диплома, решение юридических вопросов или успешные поездки за границу. Важную роль могут сыграть отношения с иностранцами и знание иностранных языков. Это время для роста и расширения горизонтов.

Рыбы

Затмение принесет возможности для работы над финансами и имуществом. У вас появятся шансы привлечь инвестиции или выгодно вложить средства. Однако будьте осторожны с долгами и финансовыми обязательствами. В личной жизни возможна страстная встреча, которая может повлиять на отношения, поэтому будьте осторожны в чувствах.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Гороскоп