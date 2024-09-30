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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Коварное и кармически сложное: астролог рассказала о солнечном затмении, ожидающем нас на этой неделе

Коварное и кармически сложное: астролог рассказала о солнечном затмении, ожидающем нас на этой неделе

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 04:32  •  12719 просмотра

2 октября произойдет последнее в этом году солнечное затмение. Астролог Ксения Базиленко рассказала о его влиянии на самочувствие, международные отношения и личную жизнь людей.

В среду, 2 октября, мы пройдем через последнее в этом году затмение – солнечное затмение, которое произойдет в знаке Весов. О том, что принесет с собой это событие специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

"На этой неделе произойдет очень важное событие этого года – солнечное затмение. Оно состоится 2 октября в 21.46 по киевскому времени в знаке Весов. Это будет последнее затмение этого года и окончание периода затмений", - рассказала астролог.

Базиленко пояснила, что к затмению необходимо подготовиться: навести порядок как в доме, так и в делах, избавиться от ненужных вещей, также и от внутреннего и внешнего негатива, подвести итоги проделанных дел.

"В период солнечного затмения значительно ухудшается самочувствие, особенно сердечно-сосудистой деятельности. Люди могут столкнутся с ухудшением психического состояния, также в эти периоды повышается уровень преступности и аварийности", - рассказала астролог, отметив также что период времени близкий к солнечному затмению обычно сопровождается природными катаклизмами.

Также именно в такой период могут приниматься важные, судьбоносные решения на международном уровне.

"Солнечное затмение всегда происходит в период новолуния и это всегда приводит к обновлению наших сил и энергий. Этот период закладывает события на ближайшие полгода. Важно в данный момент находится в благости и гармоничном отношении к себе и окружению. Особенно это связанно с характеристиками данного затмения. Необходимо поработать с планами и желаниями в момент затмения. Для этого зажгите свечу, помолитесь или помедитируйте, и напишите о своих истинных желаниях на будущее, тем самым выстройте себе новые задачи", - посоветовала астролог.

Гороскоп солнечного затмения

"Традиционно в момент солнечного затмения Солнце и Луна находится в соединении, а также в соединении с каким-либо из кармических узлов. На этот раз с узлом Кету, обозначающий карму прошлого. В этом соединении будет находиться Меркурий и черная Луна, которая символизирует, страхи, негативные кармические программы и соблазны.

Такое количество планет, соединившиеся с узлом прошлого Кету говорит о том, что у человечества накопилось много сложной негативной кармы, которая сейчас может вылиться на нас", - считает Базиленко.

Она также рассказала, что знак Весов, в котором произойдет затмение олицетворяет баланс и равновесие этого мира, взаимоотношения между людьми.

"Особенно в партнерстве. Но присутствие там Черной луны нарушит эту гармонию", - добавила астролог.

По ее словам, как в момент затмения, так и последующие полгода Черная луна принесет с собой множество иллюзий, страхов, внутренних переживаний. Наличие же Меркурия в этом соединения привнесет ложь и сложности в понимании происходящего.  

"Всем нам важно в этот период сохранять чистоту помыслов, гармонизировать общение и находить общий язык со всеми", - считает астролог и добавляет, что это затмение "коварное и кармически сложное".

По словам астролога, этот период покажет нам, что пришло время платить по счетам и вскроет накопившиеся проблемы. В политике возможно проявятся давно назревшие конфликты. На поверхность могут выйти старые тайные заговоры, предательства, а могут возникнуть и новые.

"В момент затмения, кроме соединения, о котором я рассказала, образуется напряженный аспект к Марсу, что будет только обострять ситуацию. Нам будет достаточно сложно с кем-либо договориться и военные события могут продлиться. В этот период лидерам крайне необходимо проявлять дипломатичность и толерантность. В целом это касается не только политиков, а каждого из нас. Не стоит сейчас верить чужим обещаниям, и самим нужно быть осторожным в обещаниях, чтобы не попасть в неприятности", - рассказала Базиленко.

По словам астролога, это затмение очень важно для такой страны как Израиль, поскольку совпадает с иудейским новым годом. События, связанные с Израилем, могут стать очень значимыми для всего мира.

Важно в период этого затмения уделить внимание своему внутреннему развитию, рассчитывать на свои силы и нести ответственность за свои поступки. Астролог считает, что крайне важно в этот период сохранять рассудительность, внимательно анализировать информацию, принимать взвешенные решения и поставив цель двигаться к ней.  

"Вспомогательные конфигурации, которые есть в гороскопе этого затмения - секстиль Урана, Нептуна и Плутона.  Это достаточно длительный эволюционный и развивающий показатель, результаты которого мы можем увидеть после 2027 года. Он указывает на то, что все мы являемся единым целым и то, что устаревшие программы сменяются новыми, эволюционными. Грядут большие изменения, а в какую сторону зависит от нас", - резюмировала астролог.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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