Підступне і кармічно складне: астролог розповіла про сонячне затемнення, що очікує нас цього тижня

У середу, 2 жовтня, ми пройдемо через останнє в цьому році затемнення - сонячне затемнення, яке відбудеться в знаку Терезів. Про те, що принесе із собою ця подія спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

"Цього тижня відбудеться дуже важлива подія цього року - сонячне затемнення. Воно відбудеться 2 жовтня о 21.46 за київським часом у знаку Терезів. Це буде останнє затемнення цього року і закінчення періоду затемнень", - розповіла астрологиня.

Базиленко пояснила, що до затемнення необхідно підготуватися: навести лад як у домі, так і в справах, позбутися непотрібних речей, а також внутрішнього і зовнішнього негативу, підбити підсумки виконаних справ.

"У період сонячного затемнення значно погіршується самопочуття, особливо це стосується серцево-судинної діяльності. Люди можуть зіткнутися з погіршенням психічного стану, також у ці періоди підвищується рівень злочинності та аварійності", - розповіла астрологиня, зазначивши також, що період часу близький до сонячного затемнення зазвичай супроводжується природними катаклізмами.

Також саме в такий період можуть ухвалюватися важливі, доленосні рішення на міжнародному рівні.

"Сонячне затемнення завжди відбувається в період молодика і це завжди призводить до оновлення наших сил та енергій. Цей період закладає події на найближчі півроку. Важливо в цей момент перебувати в доброті й гармонійному ставленні до себе й оточення. Особливо це пов'язано з характеристиками цього затемнення. Необхідно попрацювати з планами і бажаннями в момент затемнення. Для цього запаліть свічку, помоліться або помедитуйте, і напишіть про свої справжні бажання на майбутнє, тим самим створіть собі нові завдання", - порадила астролог.

Гороскоп сонячного затемнення

"Традиційно в момент сонячного затемнення Сонце і Місяць перебувають у з'єднанні, а також у з'єднанні з будь-яким із кармічних вузлів. Цього разу з вузлом Кету, що позначає карму минулого. У цьому з'єднанні перебуватиме Меркурій і чорний Місяць, який символізує страхи, негативні кармічні програми і спокуси.

Така кількість планет, що з'єдналися з вузлом минулого Кету, говорить про те, що у людства накопичилося багато складної негативної карми, яка зараз може вилитися на нас", - вважає Базиленко.

Вона також розповіла, що знак Терезів, у якому відбудеться затемнення, уособлює баланс і рівновагу цього світу, взаємини між людьми.

"Особливо в партнерстві. Але присутність там Чорного місяця порушить цю гармонію", - додала астролог.

За її словами, як у момент затемнення, так і в наступні півроку Чорний місяць принесе із собою безліч ілюзій, страхів, внутрішніх переживань. Наявність же Меркурія в цьому з'єднанні привнесе брехню і складнощі в розумінні того, що відбувається.

"Усім нам важливо в цей період зберігати чистоту помислів, гармонізувати спілкування і знаходити спільну мову з усіма", - вважає астролог і додає, що це затемнення "підступне і кармічно складне".

За словами астролога, цей період покаже нам, що настав час платити за рахунками і розкриє проблеми, що накопичилися. У політиці можливо проявляться давно назрілі конфлікти. На поверхню можуть вийти старі таємні змови, зради, а можуть виникнути й нові.

"У момент затемнення, крім з'єднання, про яке я розповіла, утвориться напружений аспект до Марса, що тільки загострюватиме ситуацію. Нам буде досить складно з ким-небудь домовитися і воєнні події можуть продовжитися. У цей період лідерам вкрай необхідно проявляти дипломатичність і толерантність. Загалом це стосується не тільки політиків, а кожного з нас. Не варто зараз вірити чужим обіцянкам, і самим потрібно бути обережним в обіцянках, щоб не потрапити в неприємності", - розповіла Базиленко.

За словами астролога, це затемнення дуже важливе для такої країни як Ізраїль, оскільки збігається з іудейським новим роком. Події, пов'язані з Ізраїлем, можуть стати дуже значущими для всього світу.

Важливо в період цього затемнення приділити увагу своєму внутрішньому розвитку, розраховувати на свої сили і нести відповідальність за свої вчинки. Астролог вважає, що вкрай важливо в цей період зберігати розважливість, уважно аналізувати інформацію, ухвалювати зважені рішення і, поставивши мету, рухатися до неї.

"Допоміжні конфігурації, які є в гороскопі цього затемнення, - секстиль Урана, Нептуна і Плутона. Це досить тривалий еволюційний і розвивальний показник, результати якого ми можемо побачити після 2027 року. Він вказує на те, що всі ми є єдиним цілим і те, що застарілі програми змінюються новими, еволюційними. Настають великі зміни, а в який бік залежить від нас", - резюмувала астролог.