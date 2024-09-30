Під впливом затемнення: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 30 вересня - 6 жовтня

Цього тижня, а саме 2 жовтня, відбудеться сонячне затемнення - останнє затемнення цього року. Про те, як ця важлива подія вплине на всі знаки Зодіаку спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

Більше про сонячне затемнення читайте в матеріалі - Підступне і кармічно складне: астролог розповіла про сонячне затемнення, яке очікує на нас цього тижня

Овни

Це затемнення сильно вплине на ваші стосунки, особливо з партнером по шлюбу. Протягом півроку ви будете занурені в питання взаємин: це може як зміцнити ваш союз, так і призвести до його розриву, що загрожує тривалими розглядами. Якщо ви ще не одружені, серйозні думки про створення сім'ї можуть вийти на перший план. У бізнесі також доведеться покладатися на взаємодію з партнерами, проявляти гнучкість і враховувати спільні інтереси. Важливо налагодити стосунки з оточуючими і не порушувати правил і законів.

Тельці

Затемнення впливатиме на ваш спосіб життя і обов'язок перед суспільством і собою. Можливі зміни в роботі або професійній діяльності. Доведеться переглянути свій розпорядок дня, можливо, на вас чекає зміна режиму життя. Питання здоров'я вийдуть на перший план: варто пройти медичні обстеження, налагодити здоровий спосіб життя і встановити стабільний графік.

Близнюки

Для вас затемнення може стати шансом виділитися, здобути успіх, особливо у творчих сферах, моді, спорті або захопленнях. Ви зможете вийти з рутини, досягти успіху і навіть стати більш помітним. Однак важливо не бути занадто амбітним або егоїстичним - це може призвести до зворотних результатів. Уникайте азартних ігор і випадкових романів, а також проявляйте більше терпіння до близьких. Також зверніть увагу на дітей і стосунки з ними - це може стати важливим питанням на найближчі півроку.

Раки

Це затемнення вплине на ваш будинок, місце проживання і стосунки з близькими. Можливі серйозні зміни, пов'язані з житлом - від капітальних ремонтів до зміни місця проживання. Не виключені й спадкові питання. Ви можете виявитися відповідальними за життя і здоров'я близьких, особливо батьків. Будьте уважні й обмірковуйте всі рішення, пов'язані з побутом і сімейними справами.

Леви

Затемнення може сильно змінити ваше мислення, що вплине на ваше оточення і життєві рішення. Можливий переїзд, зміна роботи або отримання важливої інформації. Важливо буде здобувати нові знання і більше спілкуватися. Ваша комунікабельність може зіграти вирішальну роль у досягненні цілей. Остерігайтеся брехні, крадіжок і пліток. Ставтеся до своїх слів серйозно, уникайте обіцянок, які не зможете виконати.

Діви

Затемнення торкнеться ваших фінансових ресурсів та енергетичних можливостей. Вам важливо закрити «витоки» енергії та переглянути способи заробітку. Доля надасть вам можливість вивести своє матеріальне життя на новий рівень, але не варто бути занадто довірливими або захоплюватися авантюрами. Важливо навести лад у своєму будинку, позбутися непотрібних речей, переглянути харчування, здоров'я і зовнішній вигляд.

Терези

Затемнення відбудеться у вашому знаку і дасть можливість переглянути своє життя, оновити особистість і реалізувати амбіції. Перед вами відкриються нові горизонти, і важливо використати цей шанс. Не бійтеся ставити себе на перше місце - це допоможе вам позбутися токсичних зв'язків і рухатися вперед. Доля надасть вам можливість для трансформації, тож сміливо переглядайте свої погляди і стосунки.

Скорпіони

Це затемнення принесе значні зміни у ваш внутрішній світ. Ви зможете позбутися страхів, негативних установок і внутрішніх перешкод. Найближчі півроку будуть присвячені пошуку внутрішньої опори і духовному розвитку. Можливо, вам буде потрібно побути на самоті або виїхати на деякий час, щоб зосередитися на собі. Не бійтеся змін - вони приведуть до внутрішнього зростання.

Стрільці

Для вас затемнення принесе нові проєкти та ідеї. Намагайтеся працювати в команді, оскільки колективна робота може стати ключем до успіху. Можливі зміни в оточенні: старі друзі можуть піти, а нові увійти у ваше життя. Вчіться нового, розвивайтеся, використовуйте сучасні технології. Важливо бути відкритим для змін і йти в ногу з часом.

Козероги

Затемнення принесе кар'єрні можливості. Ви зможете просунутися по службі або отримати визнання в державному секторі. Ваша відповідальність зросте, і це підвищить ваш статус у суспільстві. Однак остерігайтеся інтриг і конкурентів - не вплутуйтеся в конфлікти з впливовими людьми, щоб уникнути проблем.

Водолії

Затемнення змінить ваш світогляд і дасть шанс на освіту і саморозвиток. Можливе отримання диплома, вирішення юридичних питань або успішні поїздки за кордон. Важливу роль можуть зіграти стосунки з іноземцями та знання іноземних мов. Це час для зростання і розширення горизонтів.

Риби

Затемнення принесе можливості для роботи над фінансами та майном. У вас з'являться шанси залучити інвестиції або вигідно вкласти кошти. Однак будьте обережні з боргами та фінансовими зобов'язаннями. В особистому житті можлива пристрасна зустріч, яка може вплинути на стосунки, тому будьте обережними в почуттях.