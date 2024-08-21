Под суд пойдет чиновник Одесского ТЦК по делу о миллионных заработках на уклонистах

Будут судить чиновника Одесского центра комплектования, которого разоблачили на миллионных заработках на уклонистах. Чиновник обвиняется в несанкционированном вмешательстве в работу электронной базы реестра военнообязанных «Оберег». Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР.

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении должностного лица Приморского РТЦК и СП Одессы, который организовал масштабный механизм заработка на мужчинах, желающих избежать мобилизации. Обвинительный акт направлен в суд. - говорится в сообщении ГБР.

Как сообщается, в конце мая ГБР разоблачило противоправную схему, которая действовала в Одесском центре комплектования с июля 2023 года. Тогда начальник отдела несанкционированно начал вмешиваться в работу электронной базы реестра военнообязанных «Оберег» и в целом «откорректировал» данные о 138 военнообязанных, фиктивно сделав их непригодными для военной службы.

Такая «услуга» стоила от 4,5 до 7 тыс. долларов США и позволяла фигуранту заработать по меньшей мере один миллион долларов США.

ГБР установило всех лиц, которые успели воспользоваться схемой. Часть из них успела выехать за границу.

Уклонисты, которые остались на территории Украины были доставлены в центр комплектования для обновления данных, указали в ГБР.

Чиновник обвиняется в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем (ч. 3 ст. 362 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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