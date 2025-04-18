Под Мариуполем поражена база оккупантов - горсовет

Возле временно оккупированного Мариуполя поражена база оккупантов, сообщили в Мариупольском городском совете в пятницу в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Около двух часов ночи в поселке Никольском возле Мариуполя поражено место базирования российских военных", - сообщили в горсовете со ссылкой на Центр изучения оккупации.

"Результаты - уточняем, но предварительно не менее 10 пострадавших оккупантов и трех единиц поврежденной автотехники. Была ли сознательная атака или следствие работы российской ПВО - неизвестно", - отметили в Центре изучения оккупации.

В Мариуполе подожгли базу оккупантов - горсовет