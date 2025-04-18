Під Маріуполем уражено базу окупантів - міськрада
Київ • УНН
У Нікольському, біля тимчасово окупованого Маріуполя, уражено базу російських військових. Попередньо, є постраждалі окупанти та пошкоджена автотехніка.
Біля тимчасово окупованого Маріуполя уражено базу окупантів, повідомили у Маріупольській міській раді у п'ятницю у Telegram, пише УНН.
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"Близько другої години ночі у селищі Нікольскому біля Маріуполя уражено місце базування російських військових", - повідомили у міськраді з посиланням на Центр вивчення окупації.
"Результати - уточнюємо, але попередньо не менш 10 постраждалих окупантів та трьох одиниць пошкодженої автотехніки. Чи була свідома атака, чи наслідок роботи російської ППО - невідомо", - зазначили у Центрі вивчення окупації.
У Маріуполі підпалили базу окупантів - міськрада29.03.25, 09:42 • 13382 перегляди