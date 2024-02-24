Под Марьинкой враг 23 раза пытался прорвать оборону наших войск - Генштаб
Украинские войска отражают многочисленные российские атаки. Генеральный штаб Украины сообщил, что за прошедшие сутки произошло 69 боевых столкновений.
Зеленский заявил, что не хватает ПВО для защиты гражданских людей
Зеленский заявил, что Украине не хватает систем противовоздушной обороны, чтобы защитить гражданское население от российских атак, и нужно оружие большой дальности, чтобы остановить удары по таким городам, как Харьков.
Женщина погибла и двое получили ранения в результате обстрела села Белозерка на Херсонщине
В результате обстрела села Белозерка Херсонской области Украины погибла 35-летняя женщина, ее муж и еще один местный житель получили ранения, сообщил председатель ОГА.
Зеленский о сбитом российском самолете А-50: это результат союза Украины и партнеров
По словам президента Владимира Зеленского, сбитие российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У стало результатом союза Украины с ее партнерами.
Министры иностранных дел Германии и Украины посетили Одессу
Министры иностранных дел Германии и Украины во время совместной поездки 24 февраля посетили Одесский порт и Спасо-Преображенский собор, пострадавшие от российских атак.
ЕС хочет открыть в Киеве инновационный оборонный офис - фон дер Ляйен
ЕС планирует открыть инновационный оборонный офис в Киеве, чтобы интегрировать Украину в оборонные и промышленные программы ЕС.
Тело Навального отдали матери
Тело российского оппозиционера Алексея Навального, который умер в тюрьме, передали его матери.
Еврокомиссия в середине марта предоставит рамочные условия для переговоров по вступлению Украины в ЕС
Европейская комиссия очертит общие ориентиры для переговоров о вступлении Украины в ЕС в середине марта.
Закладывает прочные основы для партнерства: Зеленский о соглашении по безопасности с Италией
Италия и Украина подписали долгосрочное соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, которое закладывает прочный фундамент для долгосрочного партнерства в сфере безопасности и определяет сферы двустороннего сотрудничества, включая военную, финансовую и гуманитарную помощь.
Зеленский и Мелони согласовали дальнейшие шаги в контексте итальянского председательства в G7
Владимир Зеленский и Джорджия Мелони обсудили дальнейшее сотрудничество между странами в контексте председательства Италии в G7. Зеленский поблагодарили Италию за поддержку, которую она оказывает Украине в вопросах обороны и восстановления.