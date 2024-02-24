Обнародованы неизвестные детали битвы за стратегический аэродром в Гостомелы - СМИ
Киев • УНН
Украинские защитники отбили попытку российского десанта захватить аэродром под Киевом 24 февраля, отсрочив планы россии использовать его как плацдарм для захвата столицы.
BBC News Украина воссоздала хронологию и привела неизвестные ранее детали одной из ключевых битв за оборону Киева, а именно о том, как аэродром в Гостомеле не стал для россиян воротами в Киев, передает УНН.
Детали
В фильме сообщается, что 24 февраля 2022 года после 8:00 на территорию аэродрома в Гостомеле прибыла группа спецназовцев ГУР МО Украины, чтобы усилить нацгвардейцев во время вероятной попытки высадки российского десанта.
Как пишет BBC, еще перед вторжением украинские военные разведчики посетили аэродром Гостомель для рекогносцировки, поскольку считали север одним из важнейших направлений наступления россиян на столицу Украины.
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Утром 24 февраля отряд из 30 спецназовцев ГУР МО Украины, который затем получит название "Шаманбат", выдвинулся в Гостомель с конкретным боевым заданием.
Нам сказали, что ожидается наступление. Надо сделать так, чтобы аэродром не смогли захватить сразу, дать время для 72-й бригады подтянуть артиллерию
Вражеские вертолеты начали прибывать после 11:00. Нацгвардейцы и разведчики приняли бой, а в это время механизированные Черные Запорожцы 72-й двигались 100-километровым "маршем жизни" из Белой Церкви на оборону столицы Украины.
В Гостомеле не хватало средств ПВО, поэтому бой военные вели фактически с теми россиянами, которые приземлились, по воздушным целям работать они не могли.
Но это была общая проблема. Без этого никак, к сожалению. Ну, такая сложилась ситуация, что мы чего-то не очень готовились к полномасштабному вторжению
Менее чем за два часа боя у украинских защитников аэродрома, не готовых к полноценным боевым действиям с противником, который значительно превосходил их и количественно, и в техническом отношении, закончился боекомплект. В этих обстоятельствах около часа дня командир принял решение о выходе с аэродрома. Отход срочников-нацгвардейцев прикрывали разведчики. Через несколько часов отошли и они.
Часть защитников Гостомеля осталась на аэродроме - кто-то не услышал приказа, кто-то находился в бомбоубежище. После этого в Гостомеле на некоторое время все стихло.
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В материале BBC отмечается, что во второй половине дня 24 февраля в Гостомеле снова стало очень громко. Это начала работать артиллерия 72-й бригады ВСУ, которая как раз дошла до Киева из пункта своего базирования, Белой Церкви.
Также в материале ВВС рассказывается, что в ночь с 24 на 25 февраля в Гостомель начали подтягиваться российские войска, которые подходили туда из Беларуси через Чернобыльскую зону. На аэродроме развернули пункт управления, а на его полосе и в сооружениях на территории аэродрома начал работать своеобразный хаб российской техники, готовой к дальнейшим действиям. По этим объектам периодически продолжала наносить удары 72-я бригада. Обгоревшие остатки российской техники в Гостомеле - это в основном результат именно этой работы.
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Обнародованы неизвестные детали битвы за стратегический аэродром в Гостомелы - СМИ
Украинские защитники отбили попытку российского десанта захватить аэродром под Киевом 24 февраля, отсрочив планы россии использовать его как плацдарм для захвата столицы.
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