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Оприлюднено невідомі деталі битви за стратегічний аеродром в Гостомелі – ЗМІ

Київ • УНН

 • 81323 перегляди

Українські захисники відбили спробу російського десанту захопити аеродром під Києвом 24 лютого, відтермінувавши плани росії використати його як плацдарм для захоплення столиці.

Оприлюднено невідомі деталі битви за стратегічний аеродром в Гостомелі – ЗМІ

BBC News Україна відтворила хронологію та навело невідомі  раніше деталі однієї з ключових битв за оборону Києва, а саме про те, як аеродром в Гостомелі не став для росіян воротами в Київ, передає УНН.

Деталі

У фільмі повідомляється, що 24 лютого 2022 року після 8:00 на територію аеродрому в Гостомелі прибула група спецпризначенців ГУР МО України, аби підсилити нацгвардійців під час ймовірної спроби висадки російського десанту.

Як пише BBC, ще перед вторгненням українські воєнні розвідники відвідали аеродром Гостомель для рекогносцировки, оскільки вважали північ  одним із найважливіших напрямків наступу росіян на столицю України.

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 Вранці 24 лютого загін із 30 спецпризначенців ГУР МО України, який потім отримає назву "Шаманбат", висунувся до Гостомеля з конкретним бойовим завданням.

Нам сказали, що очікується наступ. Треба зробити так, щоб аеродром не змогли захопити відразу, дати час для 72-ї бригади  підтягнути артилерію

― розповів один із оборонців Гостомеля, розвідник Ігор.

Ворожі гелікоптери почали прибувати після 11:00. Нацгвардійці та розвідники прийняли бій, а в цей час механізовані Чорні Запорожці 72-ї рухались 100-кілометровим "маршем життя" із Білої Церкви на оборону столиці України.

В Гостомелі не вистачало засобів ППО, тому бій військові вели фактично з тими росіянами, які приземлилися, по повітряних цілях працювати вони не могли.

Але це була спільна проблема. Без цього ніяк, на жаль. Ну, така склалася ситуація, що ми чогось не дуже готувалися до повномасштабного вторгнення

- розповів розвідник Ігор.

Менш ніж за дві години бою в українських захисників аеродрому, не готових до повноцінних бойових дій з противником, який значно переважав їх і кількісно, і в технічному відношенні, закінчився боєкомплект. У цих обставинах близько першої години дня командир прийняв рішення про вихід з аеродрому. Відхід строковиків-нацгвардійців прикривали розвідники. За кілька годин відійшли і вони.

Частина захисників Гостомеля залишилася на аеродромі - хтось не почув наказу, хтось перебував у бомбосховищі. Після цього в Гостомелі на деякий час все стихло.

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У матеріалі BBC зазначається, що у другій половині дня 24 лютого в Гостомелі знову стало дуже гучно. Це почала працювати артилерія 72-ї бригади ЗСУ, яка якраз дійшла до Києва з пункту свого базування, Білої Церкви.

Також в матеріалі ВВС розповідається, що в ніч з 24 на 25 лютого в Гостомель почали підтягуватися російські війська, які підходили туди з Білорусі через Чорнобильську зону. На аеродромі розгорнули пункт управління, а на його смузі та в спорудах на території аеродрому почав працювати своєрідний хаб російської техніки, готової до подальших дій. По цих об'єктах періодично продовжувала завдавати ударів 72-а бригада. Обгорілі рештки російської техніки у Гостомелі - це здебільшого результат саме цієї роботи.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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