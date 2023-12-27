Обстреливали Гостомель: в Германии идентифицировали военных рф

Прокуратура Германии идентифицировала вероятных российских военнослужащих, которые обстреливали гражданских в Гостомеле в 2022 году. Об этом объявил министр юстиции Германии Марко Бушман, пишет DW, информирует УНН.

Детали

Тогда в Гостомеле одним из пострадавших от обстрелов россиян стал гражданин ФРГ. Сейчас прокуратуре удалось идентифицировать подозреваемых.

"Если мы сможем их задержать, мы предъявим иск", - сказал Бушман.

В случае, если власти Украины или других стран задержат подозреваемых, они передадут Германии доказательные материалы.

Согласно немецким законам, судебное разбирательство можно провести только в случае личного присутствия подозреваемых. Таким образом, как отмечает DW, заочных приговоров в ФРГ по войне россии в Украине, вероятно, не будет - только если вероятные преступники окажутся в Германии.

Расследование ведется с первых недель войны, которое стало одним из самых подробно задокументированных в истории - в частности из-за множества фото- и видеоматериалов.

Напомним

По состоянию на 22 декабря официально известно о 3800 мирных жителей, которые пережили пытки со стороны оккупантов, но общее количество может быть значительно больше.