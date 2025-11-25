$42.270.11
24 ноября, 20:32 • 22329 просмотра
"Есть над чем работать": Зеленский раскрыл детали переговоров в Женеве по мирному плану ТрампаVideo
24 ноября, 16:43 • 45516 просмотра
Свириденко согласует кандидатуры министров энергетики и юстиции с депутатами фракции "Слуга народа" - Зеленский
24 ноября, 16:04 • 42356 просмотра
В Украине 25 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
24 ноября, 14:30 • 39585 просмотра
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
Эксклюзив
24 ноября, 14:00 • 37606 просмотра
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 54170 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 47596 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
24 ноября, 13:04 • 18379 просмотра
"Царил абсолютный хаос": WP узнала об уровне вовлеченности Трампа на фоне переговоров по мирному плану
24 ноября, 12:38 • 15018 просмотра
На переговорах ЕС согласились с необходимостью доработки мирного плана на фоне "неприемлемости" некоторых предложений - Туск
24 ноября, 12:29 • 12619 просмотра
«Мир в Украине не наступит за одну ночь» – немецкий канцлер призвал Европу сохранить единство в подходе к мирному плану
Financial Times

Почти три четверти избирателей Трампа поддерживают помощь США Украине и привлечение РФ к ответственности за войну - опрос

Киев • УНН

 • 912 просмотра

Опрос The Vandenberg Coalition показал, что 72% избирателей Дональда Трампа поддерживают помощь Украине и привлечение России к ответственности. Большинство также поддерживает обмен разведданными и продажу ракет Tomahawk Украине.

Почти три четверти избирателей Трампа поддерживают помощь США Украине и привлечение РФ к ответственности за войну - опрос

72% избирателей президента США Дональда Трампа считают, что Вашингтон должен помогать Украине и привлекать Россию к ответственности за агрессию российского диктатора Владимира Путина. Об этом свидетельствуют результаты опроса The Vandenberg Coalition, сообщает УНН.

Подробности

Также, по данным социологов, более половины сторонников действующего главы Белого дома поддерживают такие действия, как обмен разведывательными данными США с Украиной или продажа ракет Tomahawk, чтобы позволить Украине поражать цели внутри России.

Большинство избирателей Трампа продолжают обвинять Путина в неспособности обеспечить прекращение огня между Россией и Украиной, тогда как лишь 16 процентов респондентов поддерживают позицию России о том, что Украина должна отказаться от территорий

- указывают авторы опроса.

Они добавляют, что 83% респондентов хотят по крайней мере сохранить американские обязательства в Европе, в частности в отношении Украины и НАТО, и лишь 15 процентов хотят полностью прекратить поддержку Украины.

Справка

Опрос проводился с 22 по 28 октября 2025 года The Vandenberg Coalition и компанией TargetPoint, принадлежащей Республиканской партии. Опрошено 1216 избирателей Трампа относительно отношения к его внешней политике.

Напомним

В сентябре рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа снизился до 39%, а рейтинг неодобрения достиг 57%. Это самый низкий показатель одобрения и самый высокий показатель неодобрения за второй срок Трампа.

"Это фейк": Трамп отреагировал на опросы СМИ о его рейтинге29.04.25, 12:29 • 24747 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Республиканская партия (Соединенные Штаты)
НАТО
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина