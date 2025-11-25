Почти три четверти избирателей Трампа поддерживают помощь США Украине и привлечение РФ к ответственности за войну - опрос

72% избирателей президента США Дональда Трампа считают, что Вашингтон должен помогать Украине и привлекать Россию к ответственности за агрессию российского диктатора Владимира Путина. Об этом свидетельствуют результаты опроса The Vandenberg Coalition, сообщает УНН.

Подробности

Также, по данным социологов, более половины сторонников действующего главы Белого дома поддерживают такие действия, как обмен разведывательными данными США с Украиной или продажа ракет Tomahawk, чтобы позволить Украине поражать цели внутри России.

Большинство избирателей Трампа продолжают обвинять Путина в неспособности обеспечить прекращение огня между Россией и Украиной, тогда как лишь 16 процентов респондентов поддерживают позицию России о том, что Украина должна отказаться от территорий - указывают авторы опроса.

Они добавляют, что 83% респондентов хотят по крайней мере сохранить американские обязательства в Европе, в частности в отношении Украины и НАТО, и лишь 15 процентов хотят полностью прекратить поддержку Украины.

Справка

Опрос проводился с 22 по 28 октября 2025 года The Vandenberg Coalition и компанией TargetPoint, принадлежащей Республиканской партии. Опрошено 1216 избирателей Трампа относительно отношения к его внешней политике.

Напомним

В сентябре рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа снизился до 39%, а рейтинг неодобрения достиг 57%. Это самый низкий показатель одобрения и самый высокий показатель неодобрения за второй срок Трампа.

