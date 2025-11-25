$42.370.10
24 листопада, 20:32 • 28064 перегляди
"Є над чим працювати": Зеленський розкрив деталі переговорів у Женеві щодо мирного плану ТрампаVideo
24 листопада, 16:43 • 59311 перегляди
Свириденко узгодить кандидатури міністрів енергетики та юстиції з депутатами фракції "Слуга народу" - Зеленський
24 листопада, 16:04 • 55218 перегляди
В Україні 25 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
24 листопада, 14:30 • 52111 перегляди
Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT
Ексклюзив
24 листопада, 14:00 • 47630 перегляди
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 70361 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 62417 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
24 листопада, 13:04 • 18613 перегляди
"Панував абсолютний хаос": WP дізналося про рівень залученості Трампа на тлі переговорів щодо мирного плану
24 листопада, 12:38 • 15176 перегляди
На переговорах ЄС погодилися щодо потреби доопрацювання мирного плану на тлі "неприйнятності" деяких пропозицій - Туск
24 листопада, 12:29 • 12708 перегляди
"Мир в Україні не настане за одну ніч" – німецький канцлер закликав Європу зберегти єдність у підході до мирного плану
Майже три чверті виборців Трампа підтримують допомогу США Україні та притягнення рф до відповідальності за війну - опитування

Київ • УНН

 • 1896 перегляди

Опитування The Vandenberg Coalition показало, що 72% виборців Дональда Трампа підтримують допомогу Україні та притягнення росії до відповідальності. Більшість також підтримує обмін розвідданими та продаж ракет Tomahawk Україні.

Майже три чверті виборців Трампа підтримують допомогу США Україні та притягнення рф до відповідальності за війну - опитування

72% виборців президента США Дональда Трампа вважають, що Вашингтон повинен допомагати Україні та притягувати росію до відповідальності за агресію російського диктатора володимира путіна. Про це свідчать результати опитування The Vandenberg Coalition, повідомляє УНН.

Деталі

Також, за даними соціологів, понад половина прихильників чииного глави Білого дому підтримує такі дії, як обмін розвідувальними даними США з Україною або продаж ракет Tomahawk, щоб дозволити Україні вражати цілі всередині росії.

Більшість виборців Трампа продовжують звинувачувати путіна у нездатності забезпечити припинення вогню між росією та Україною, тоді як лише 16 відсотків респондентів підтримують позицію росії про те, що Україна повинна відмовитися від територіїй

- вказують автори опитування.

Вони додають, що 83% респондентів хочуть принаймні зберегти американські зобов'язання в Європі, зокрема щодо України та НАТО, і лише 15 відсотків хочуть повністю припинити підтримку України.

Довідково

Опитування проводилося з 22 по 28 жовтня 2025 року The Vandenberg Coalition та компанією TargetPoint, що належить Республіканській партії. Опитано 1216 виборців Трампа щодо ставлення до його зовнішньої політики.

Нагадаємо

У вересні рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа знизився до 39%, а рейтинг несхвалення досяг 57%. Це найнижчий показник схвалення та найвищий показник несхвалення за другий термін Трампа.

"Це фейк": Трамп відреагував на опитування ЗМІ про його рейтинг29.04.25, 12:29 • 24749 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Республіканська партія США
НАТО
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна