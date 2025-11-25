Майже три чверті виборців Трампа підтримують допомогу США Україні та притягнення рф до відповідальності за війну - опитування
Київ • УНН
Опитування The Vandenberg Coalition показало, що 72% виборців Дональда Трампа підтримують допомогу Україні та притягнення росії до відповідальності. Більшість також підтримує обмін розвідданими та продаж ракет Tomahawk Україні.
72% виборців президента США Дональда Трампа вважають, що Вашингтон повинен допомагати Україні та притягувати росію до відповідальності за агресію російського диктатора володимира путіна. Про це свідчать результати опитування The Vandenberg Coalition, повідомляє УНН.
Деталі
Також, за даними соціологів, понад половина прихильників чииного глави Білого дому підтримує такі дії, як обмін розвідувальними даними США з Україною або продаж ракет Tomahawk, щоб дозволити Україні вражати цілі всередині росії.
Більшість виборців Трампа продовжують звинувачувати путіна у нездатності забезпечити припинення вогню між росією та Україною, тоді як лише 16 відсотків респондентів підтримують позицію росії про те, що Україна повинна відмовитися від територіїй
Вони додають, що 83% респондентів хочуть принаймні зберегти американські зобов'язання в Європі, зокрема щодо України та НАТО, і лише 15 відсотків хочуть повністю припинити підтримку України.
Довідково
Опитування проводилося з 22 по 28 жовтня 2025 року The Vandenberg Coalition та компанією TargetPoint, що належить Республіканській партії. Опитано 1216 виборців Трампа щодо ставлення до його зовнішньої політики.
Нагадаємо
У вересні рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа знизився до 39%, а рейтинг несхвалення досяг 57%. Це найнижчий показник схвалення та найвищий показник несхвалення за другий термін Трампа.
"Це фейк": Трамп відреагував на опитування ЗМІ про його рейтинг29.04.25, 12:29 • 24749 переглядiв