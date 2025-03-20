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Почти треть боев - на одном направлении: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 15739 просмотра

В течение суток на фронте произошло 155 боев, треть из которых на Покровском направлении. Также враг был активен на Торецком направлении и курщине.

Почти треть боев - на одном направлении: карта от Генштаба

155 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, почти треть - на Покровском направлении, также враг был активнее на курщине и на Торецком направлении, сообщили в утренней сводке 20 марта в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 19 марта, пишет УНН.

В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 155 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах один ракетный удар с использованием одной ракеты и 72 авиационных удара, сбросил 123 КАБ, привлек для поражения 2560 дронов-камикадзе. Также враг совершил более 6000 артиллерийских обстрелов, в том числе 141 – из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре пункта управления, два средства ПВО, 10 средств ракетных войск и артиллерии, две станции РЭБ и еще одну важную цель российских захватчиков.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении враг пять раз тщетно пытался продвинуться в районе Волчанска и Двуречной.

На Купянском направлении вчера произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника неподалеку от населенных пунктов Загрызово и Петропавловка.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Ямполовки и в направлениях населенных пунктов Новое, Новомихайловка, Зеленая Долина.

На Сиверском направлении наши войска отбили одну атаку противника в районе населенного пункта Верхнекаменское.

На Краматорском направлении враг совершил четыре атаки на позиции наших войск в районах Александро-Шультино, Миньковки и Новомаркового.

За прошедшие сутки на Торецком направлении враг 21 раз атаковал украинские подразделения возле Крымского, Торецка, Дачного и Дилиевки.

На Покровском направлении в течение прошлых суток наши защитники остановили 47 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Тарасовка, Елизаветовка, Проминь, Лысовка, Новоукраинка, Котлино, Зверово, Удачное, Успеновка, Преображенка, Алексеевка, Валентиновка, Андреевка и в направлении Сергеевки.

На Новопавловском направлении украинские оборонцы отбили 13 атак захватчиков в районах Привольного, Разлива, Булацкого и Константинополя.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили три атаки противника в направлении Новополя.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили семь атак в районе Степового и в направлении населенных пунктов Лобковое и Щербаки.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

"В Курской области за прошедшие сутки украинские воины отбили 22 атаки захватчиков, также враг нанес 23 авиационных удара, применив при этом 28 КАБ, и совершил 333 обстрела, 12 из которых – из РСЗО", - сказано в сводке.

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали 1400 оккупантов и уничтожили 13 танков20.03.25, 07:45 • 14310 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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