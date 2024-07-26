За минувшие сутки в Украине возникло около 200 природных пожаров на площади 120 га. Самая сложная ситуация на Днепропетровщине, Харьковщине и Запорожье, сообщили в ГСЧС, призвав быть осторожными с огнем, пишет УНН.

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"Почти 200 пожаров общей площадью около 120 га возникло в природных экосистемах Украины за минувшие сутки. В частности, в 17 областях горела сухая трава, лес, мусор, поля", - указали в ГСЧС в соцсетях.

Самая сложная ситуация, как сообщается, на Днепропетровщине - 57 пожаров (площадью 46,57) га, Харьковщине - 25 пожаров (площадью 10,3 га) и Запорожье - 21 пожар (площадью 3, 97 га).

Чрезвычайники укротили огонь, но впереди немало работы по ликвидации последствий возгорания, отметили в ведомстве.

"Помните: даже небольшое возгорание при сухой и ветреной погоде может стать причиной масштабного пожара, который нанесет вред не только окружающей среде, но и людям! Не дайте огню разрушить то, что Вы строили и лелеяли годами!" - отметили в ГСЧС.

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