За минувшие сутки в целом враг нанес по позициям ВСУ и территориям населенных пунктов два ракетных удара, 48 авиационных ударов (в частности, с применением 90 КАБ), совершил почти 3500 обстрелов. Передает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Оперативная информация по состоянию на 10.00 30.06.2024 относительно российского вторжения

По данным Генштаба, за прошедшие сутки зафиксировано 138 боевых столкновений.

За минувшие сутки российские военные силы нанесли два ракетных удара, с применением трех ракет по позициям наших войск и населенным пунктам. Также:

48 авиационных ударов (в частности, с применением 90 КАБ);

Почти 3500 обстрелов, в том числе 119 с применением реактивных систем залпового огня.

Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, есть погибшие и раненые среди гражданского населения из-за действий рф.

Общие потери российских захватчиков составили 1140 человек, семь танков, 19 боевых бронированных машин, 53 артиллерийские системы, одна РСЗО, два средства ПВО, 46 БпЛА ОТР, две ракеты, 75 автомобилей и 12 единиц специальной техники.

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления, склад горюче-смазочных материалов и четыре района сосредоточения личного состава противника.

Генштаб: Силы обороны отбили атаку врага вблизи Дружбы, продолжается бой за Волчанск

На Харьковском направлении наши войска успешно отбили одну атаку оккупантов в районе Глубокого.

Враг потерял на этом направлении 168 человек личного состава, одну боевую бронированную машину, одну артсистему и 11 автомобилей. Поврежден танк, четыре артсистемы и четыре автомобиля.

Купянское направление. Продолжается бой в районе Стельмаховки. Ситуация контролируется.

На Лиманском направлении наши войска сдерживают две атаки противника возле Невского и Макеевки.

На Северском направлении враг атакует в районах Спирного, Верхнекаменского и Выемки. Всего пять штурмовых действий, три из которых уже отбиты.

На Краматорском направлении наши войска сдерживают три атаки противника в районе Ивановского и Часового Яра. Еще одно штурмовое действие успешно отбито.

На Торецком направлении оккупанты дважды безуспешно пытались улучшить свое положение в районах Северного и Южного.

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Горячо на Покровском направлении. Силы обороны с начала суток отражали 15 атак противника. 10 штурмовых действий остановлено. Пять атак в районах Прогресса, Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеновки и Новоселовки Первой продолжаются.

На этом направлении за предыдущие сутки потери врага составили: 343 военнослужащих, два танка, две ББМ, семь единиц автомобильной техники и две артсистемы. Повреждены четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и семь артсистем.

Кураховское направление. Всего уже 10 атак противника за сегодня. Восемь попыток врага прорвать наши рубежи успеха не имели, две атаки продолжаются.

На Времовском направлении наши войска отражают две атаки противника в районе Водяного. Также успешно остановлены штурмовые действия врага в районе Урожайного.

На Гуляйпольском направлении подразделения наших войск отражают одну атаку противника на направлении Чаривного.

Ореховское направление. Силы обороны остановили две атаки противника в районе Роботино.

На остальных направлениях активных действий оккупанты не проводили.

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