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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Майже 140 бойових зіткнень протягом доби, внаслідок атак зс рф є загиблі та поранені цивільні – Генштаб

Київ • УНН

 • 21604 перегляди

За минулу добу російські війська завдали 2 ракетних удари, 48 повітряних ударів з використанням 90 безпілотників та здійснили майже 3500 обстрілів, що призвело до жертв серед цивільного населення та пошкодження будівель, в той час як українські війська відбили численні атаки в різних секторах та завдали значних втрат противнику.

Майже 140 бойових зіткнень протягом доби, внаслідок атак зс рф є загиблі та поранені цивільні – Генштаб

За минулу добу загалом ворог завдав по позиціях ЗСУ та територіях населених пунктів два ракетних удари, 48 авіаційних ударів (зокрема, із застосуванням 90 КАБ), здійснив майже 3500 обстрілів. Передає УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Оперативна інформація станом на 10.00 30.06.2024 щодо російського вторгнення

За даними Генштабу, протягом минулої доби зафіксовано 138 бойових зіткнень.

За минулу добу російські військові сили завдали два ракетних удари, із застосуванням трьох ракет по позиціях наших військ та населених пунктах. Також:

48 авіаційних ударів (зокрема, із застосуванням 90 КАБ);

Майже 3500 обстрілів, в тому числі 119 із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, є загиблі та поранені серед цивільного населення через дії рф.

Загальні втрати російських загарбників склали 1140 осіб, сім танків, 19 бойових броньованих машин, 53 артилерійські системи, одна РСЗВ, два засоби ППО, 46 БпЛА ОТР, дві ракети, 75 автомобілів та 12 одиниць спеціальної техніки.

За добу, що минула, авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, склад пально-мастильних матеріалів та чотири райони зосередження особового складу противника.

Генштаб: Сили оборони відбили атаку ворога поблизу Дружби, триває бій за Вовчанськ27.06.24, 12:08 • 34360 переглядiв

На Харківському напрямку наші війська успішно відбили одну атаку окупантів  в районі Глибокого.   

Ворог втратив на цьому напрямку 168 осіб особового складу, одну бойову броньовану машину, одну артсистему та 11 автомобілів. Пошкоджено танк, чотири артсистеми та чотири автомобілі.

Куп’янський напрямок. Триває бій в районі Стельмахівки. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку наші війська стримують дві атаки противника біля Невського та Макіївки.

На Сіверському напрямку ворог атакує в районах Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки. Всього п’ять штурмових дій, три з яких уже відбито.

На Краматорському напрямку наші війська стримують три атаки противника в районі Іванівського та Часового Яру. Ще одну штурмову дію успішно відбито.

На Торецькому напрямку окупанти двічі безуспішно намагалися покращити своє становище в районах Північного та Південного.

Україна "мінуснула" понад 30 військових літаків рф за півроку28.06.24, 12:29 • 31141 перегляд

Гаряче на Покровському напрямку. Сили оборони з початку доби відбивали 15 атак противника. 10 штурмових дій зупинено. П’ять атак в районах Прогресу, Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки та Новоселівки Першої тривають.

На цьому напрямку за попередню добу втрати ворога склали: 343 віськовослужбовця, два танка, дві ББМ, сім одиниць автомобільної техніки та дві артсистеми. Пошкоджено чотири бойові броньовані машини, сім автомобілів та сім артсистем.

Курахівський напрямок. Загалом вже 10 атак противника за сьогодні. Вісім спроб ворога прорвати наші рубежі успіху не мали, дві атаки тривають.

На Времівському напрямку наші війська відбивають дві атаки противника в районі Водяного. Також успішно зупинено штурмові дії ворога в районі Урожайного.

На Гуляйпільському напрямку підрозділи наших військ відбивають одну атаку противника на напрямку Чарівного.

Оріхівський напрямок. Сили оборони зупинили дві атаки противника в районі Роботиного.

На решті напрямків активних дій окупанти не проводили.

Українська протиповітряна оборона знищила всі 10 ворожих безпілотників у кількох регіонах29.06.24, 07:12 • 41095 переглядiв

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