Майже 140 бойових зіткнень протягом доби, внаслідок атак зс рф є загиблі та поранені цивільні – Генштаб

За минулу добу російські війська завдали 2 ракетних удари, 48 повітряних ударів з використанням 90 безпілотників та здійснили майже 3500 обстрілів, що призвело до жертв серед цивільного населення та пошкодження будівель, в той час як українські війська відбили численні атаки в різних секторах та завдали значних втрат противнику.