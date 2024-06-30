Майже 140 бойових зіткнень протягом доби, внаслідок атак зс рф є загиблі та поранені цивільні – Генштаб
Київ • УНН
За минулу добу російські війська завдали 2 ракетних удари, 48 повітряних ударів з використанням 90 безпілотників та здійснили майже 3500 обстрілів, що призвело до жертв серед цивільного населення та пошкодження будівель, в той час як українські війська відбили численні атаки в різних секторах та завдали значних втрат противнику.
За минулу добу загалом ворог завдав по позиціях ЗСУ та територіях населених пунктів два ракетних удари, 48 авіаційних ударів (зокрема, із застосуванням 90 КАБ), здійснив майже 3500 обстрілів. Передає УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Деталі
Оперативна інформація станом на 10.00 30.06.2024 щодо російського вторгнення
За даними Генштабу, протягом минулої доби зафіксовано 138 бойових зіткнень.
За минулу добу російські військові сили завдали два ракетних удари, із застосуванням трьох ракет по позиціях наших військ та населених пунктах. Також:
48 авіаційних ударів (зокрема, із застосуванням 90 КАБ);
Майже 3500 обстрілів, в тому числі 119 із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, є загиблі та поранені серед цивільного населення через дії рф.
Загальні втрати російських загарбників склали 1140 осіб, сім танків, 19 бойових броньованих машин, 53 артилерійські системи, одна РСЗВ, два засоби ППО, 46 БпЛА ОТР, дві ракети, 75 автомобілів та 12 одиниць спеціальної техніки.
За добу, що минула, авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, склад пально-мастильних матеріалів та чотири райони зосередження особового складу противника.
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На Гуляйпільському напрямку підрозділи наших військ відбивають одну атаку противника на напрямку Чарівного.
Оріхівський напрямок. Сили оборони зупинили дві атаки противника в районі Роботиного.
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