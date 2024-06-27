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Генштаб: Сили оборони відбили атаку ворога поблизу Дружби, триває бій за Вовчанськ

Київ • УНН

 • 34360 перегляди

Українські війська відбили російську атаку під Дружбою, в той час як битва за Вовчанськ триває.

Генштаб: Сили оборони відбили атаку ворога поблизу Дружби, триває бій за Вовчанськ

 Станом на 10:30 27 червня на фронті відбулося 48 бойових зіткнень. На Харківському напрямку триває бій за Вовчанськ.  Українські захисники відбили атаку ворога на Торецькому напрямку. Загостреною залишається ситуація на Покровському напрямку. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, передає УНН.

Вже сьогодні відбулося 48 бойових зіткнень. Окупанти здійснили п’ять авіаударів (11 КАБ) та 614 обстрілів позицій наших військ. Також ворог задіяв 38 дронів-камікадзе

- йдеться у зведенні.

Як повідомляється, ситуація за напрямками наступна:

На Харківському напрямку триває бій за Вовчанськ. Ситуація контрольована.

За попередню добу втрати ворога на Харківському напрямку склали: 150 військовослужбовців, знищено три артсистеми, засіб ППО та шість автомобілів. Пошкоджено один танк, одну артсистему, два засоби ППО та два автомобілі.

На Куп’янському напрямку з початку доби відбулось чотири боєзіткнення в районах Степової Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки та Андріївки. Дві штурмові дії агресора ще тривають.

Лиманський напрямок. Наразі Сили оборони відбивають дві атаки в районах Копанок та Невського.

На Сіверському напрямку відбулося чотири атаки ворога. Три з них в районах Спірного та Роздолівки успіху не мали. Разом з тим, одне боєзіткнення, в районі Роздолівки, ще триває.

На Краматорському напрямку окупанти не відмовляється від намірів прорватися в районі Часового Яру. Дві штурмові дії тривають.

Напружена ситуація на Торецькому напрямку. Агресор активний в районах Торецька, Північного та Залізного. Атаку поблизу Дружби відбито нашими захисниками.

Загостреною залишається ситуація на Покровському напрямку. За сьогодні вже відбулося 13 наступальних дій противника, дев’ять з яких успішно відбито. Тривають бої.

На Покровському напрямку ворог протягом минулої доби втратив 245 військовослужбовців та дві артилерійські системи. Пошкоджено один танк.

На Курахівському напрямку, в районах Красногорівки, Георгієвки, Парасковіївки, наразі відбувається вісім боєзіткнень.

Времівський напрямок. Ворог атакує поблизу Костянтинівки.

На Оріхівському напрямку без успіху окупанти штурмували в районі Малої Токмачки.

На решті напрямків активних дій загарбники не проводили.

"Завдяки гнучкості системи нашої оборони і злагодженості дій підрозділів, українські воїни впевнено тримають позиції та нищать окупантів", - запевнили у Генштабі.

Сили оборони за добу уразили 15 районів зосередження особового складу, три пункти управління та один засіб ППО27.06.24, 11:57 • 36395 переглядiв

Тетяна Краєвська

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