Генштаб: Силы обороны отбили атаку врага вблизи Дружбы, продолжается бой за Волчанск

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Дания выделяет 4,7 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры в Николаеве и Харькове

Дания выделяет 4,7 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры в Николаеве и Харькове

  •  94231 просмотра
Испытание гиперзвуковой ракеты Северной Кореей провалилось в полете

Испытание гиперзвуковой ракеты Северной Кореей провалилось в полете

  •  100159 просмотра
27 июня: Всемирный день рыболовства, Международный день ананаса, Международный день ананаса

27 июня: Всемирный день рыболовства, Международный день ананаса, Международный день ананаса

  •  42685 просмотра
Россия держит в Черном и Азовском морях три носителя "калибров"

Россия держит в Черном и Азовском морях три носителя "калибров"

  •  64493 просмотра
Дело экс-министра Сольского: у детективов истек разумный срок следствия, суд дал еще 8 месяцев

Дело экс-министра Сольского: у детективов истек разумный срок следствия, суд дал еще 8 месяцев

  •  89288 просмотра
публикации
Дело экс-министра Сольского: у детективов истек разумный срок следствия, суд дал еще 8 месяцев

Дело экс-министра Сольского: у детективов истек разумный срок следствия, суд дал еще 8 месяцев

  •  89288 просмотра
Иностранные эксперты об идее создания экспертного учреждения при НАБУ: не решит вопрос объективности экспертиз

Иностранные эксперты об идее создания экспертного учреждения при НАБУ: не решит вопрос объективности экспертиз

  •  131240 просмотра
"Фантастические твари и где они обитают" или история перезалога зернового терминала "Олимпекс"

"Фантастические твари и где они обитают" или история перезалога зернового терминала "Олимпекс"

25 июня 2024, 11:50  •  159091 просмотра
НАПК выявило конфликт интересов в делах НАБУ - детективы заказывали судебные экспертизы у коллег-прокуроров

НАПК выявило конфликт интересов в делах НАБУ - детективы заказывали судебные экспертизы у коллег-прокуроров

25 июня 2024, 10:24  •  158771 просмотра
Тест для власти: смогут ли чиновники привлечь два агрохолдинга к ремонту дороги, которую они разрушают своим транспортом

Тест для власти: смогут ли чиновники привлечь два агрохолдинга к ремонту дороги, которую они разрушают своим транспортом

25 июня 2024, 07:17  •  160040 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
27 июня: Всемирный день рыболовства, Международный день ананаса, Международный день ананаса

27 июня: Всемирный день рыболовства, Международный день ананаса, Международный день ананаса

  •  42528 просмотра
Принцесса Анна: муж сообщил о состоянии ее здоровья после инцидента с лошадью

Принцесса Анна: муж сообщил о состоянии ее здоровья после инцидента с лошадью

  •  56016 просмотра
Пограничный пес Фишер предсказал победителя матча Украина-Бельгия: видеопрогноз

Пограничный пес Фишер предсказал победителя матча Украина-Бельгия: видеопрогноз

  •  53094 просмотра
26 июня: День крымскотатарского флага, День рождения зубной щетки

26 июня: День крымскотатарского флага, День рождения зубной щетки

26 июня 2024, 03:03  •  101721 просмотра
Ученые с помощью телескопа Gaia впервые запечатлели скрытые спутники ярких звезд

Ученые с помощью телескопа Gaia впервые запечатлели скрытые спутники ярких звезд

25 июня 2024, 09:27  •  105596 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Генштаб: Силы обороны отбили атаку врага вблизи Дружбы, продолжается бой за Волчанск

Генштаб: Силы обороны отбили атаку врага вблизи Дружбы, продолжается бой за Волчанск

Киев  •  УНН

27 июня 2024, 09:08  •  15903 просмотра

Read in English

Украинские войска отразили российскую атаку под Дружбой, в то время как битва за Волчанск продолжается.

По состоянию на 10:30 27 июня на фронте произошло 48 боевых столкновений. На Харьковском направлении продолжается бой за Волчанск. Украинские защитники отбили атаку врага на Торецком направлении. Обостренной остается ситуация на Покровском направлении.  Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает УНН.

Уже сегодня произошло 48 боевых столкновений. Оккупанты совершили пять авиаударов (11 КАБ) и 614 обстрелов позиций наших войск. Также враг задействовал 38 дронов-камикадзе

- говорится в сообщении.

Как сообщается, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении продолжается бой за Волчанск. Ситуация контролируемая.

За предыдущие сутки потери врага на Харьковском направлении составили: 150 военнослужащих, уничтожено три артсистемы, средство ПВО и шесть автомобилей. Поврежден один танк, одна артсистема, два средства ПВО и два автомобиля.

На Купянском направлении с начала суток произошло четыре боестолкновения в районах Степной Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки и Андреевки. Два штурмовых действия агрессора еще продолжаются.

Лиманское направление. Сейчас Силы обороны отражают две атаки в районах Копанок и Невского.

На Северском направлении произошло четыре атаки врага. Три из них в районах Спирного и Раздоловки успеха не имели. Вместе с тем, одно боестолкновение, в районе Раздоловки, еще продолжается.

На Краматорском направлении оккупанты не отказывается от намерений прорваться в районе Часового Яра. Два штурмовых действия продолжаются.

Напряженная ситуация на Торецком направлении. Агрессор активен в районах Торецка, Северного и Железного. Атака вблизи Дружбы отбита нашими защитниками.

Обостренной остается ситуация на Покровском направлении. За сегодня уже произошло 13 наступательных действий противника, девять из которых успешно отбиты. Продолжаются бои.

На Покровском направлении враг за прошедшие сутки потерял 245 военнослужащих и две артиллерийские системы. Поврежден один танк.

На Кураховском направлении, в районах Красногоровки, Георгиевки, Парасковиевки, сейчас происходит восемь боестолкновений.

Времовское направление. Враг атакует вблизи Константиновки.

На Ореховском направлении без успеха оккупанты штурмовали в районе Малой Токмачки.

На остальных направлениях активных действий захватчики не проводили.

"Благодаря гибкости системы нашей обороны и слаженности действий подразделений, украинские воины уверенно держат позиции и уничтожают оккупантов", - заверили в Генштабе.

Силы обороны за сутки поразили 15 районов сосредоточения личного состава, три пункта управления и одно средство ПВО27 июня 2024, 08:57 • 18180 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Эксклюзив
Экспорт зерновых вырос в связи с активизацией борьбы с вывозом зерна "в серую" и работы зернового коридора - эксперт
  •  27614 просмотра

Экспорт зерновых вырос в связи с активизацией борьбы с вывозом зерна "в серую" и работы зернового коридора - эксперт

Эксклюзив
В Черниговской ОВА рассматривают возможность ремонта еще одного участка дороги, который своим транспортом разрушают два агрохолдинга
  •  54533 просмотра

В Черниговской ОВА рассматривают возможность ремонта еще одного участка дороги, который своим транспортом разрушают два агрохолдинга

Эксклюзив
Гроза и Науменко трижды заложили имущество терминала "Олимпекс". Адвокат рассказал, имеют ли право банки выдавать подобные кредиты
  •  54302 просмотра

Гроза и Науменко трижды заложили имущество терминала "Олимпекс". Адвокат рассказал, имеют ли право банки выдавать подобные кредиты

Эксклюзив
Эксперт рассказала о вызовах, с которыми сталкивается Нацбанк во время регулирования валютного курса
  •  50045 просмотра

Эксперт рассказала о вызовах, с которыми сталкивается Нацбанк во время регулирования валютного курса

Эксклюзив
Офис генпрокурора отказался открывать уголовное производство против Гетманцева относительно давления на судью: не видят достаточно оснований
  •  40343 просмотра

Офис генпрокурора отказался открывать уголовное производство против Гетманцева относительно давления на судью: не видят достаточно оснований

Эксклюзив
Лубинец о ситуации с соблюдением россиянами Женевской конвенции: появляются положительные моменты
  •  93025 просмотра

Лубинец о ситуации с соблюдением россиянами Женевской конвенции: появляются положительные моменты

Эксклюзив
Омбудсмен по конфликтам между гражданами и ТЦК: часто публичные истории вырваны из контекста
  •  82507 просмотра

Омбудсмен по конфликтам между гражданами и ТЦК: часто публичные истории вырваны из контекста

Эксклюзив
Смерть атташе посольства США в Киеве: предварительная причина - остановка сердца
  •  78249 просмотра

Смерть атташе посольства США в Киеве: предварительная причина - остановка сердца

Зеленский подписал закон о статусе английского языка в Украине
  •  72294 просмотра

Зеленский подписал закон о статусе английского языка в Украине

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ стоит привлечь к запуску портала "еТабак" - экономист объяснил, почему это важно сделать
  •  67604 просмотра

Специалистов КНИИСЭ стоит привлечь к запуску портала "еТабак" - экономист объяснил, почему это важно сделать

Популярные

Дело экс-министра Сольского: у детективов истек разумный срок следствия, суд дал еще 8 месяцев

Дело экс-министра Сольского: у детективов истек разумный срок следствия, суд дал еще 8 месяцев

  •  89288 просмотра
Россия держит в Черном и Азовском морях три носителя "калибров"

Россия держит в Черном и Азовском морях три носителя "калибров"

  •  64493 просмотра
27 июня: Всемирный день рыболовства, Международный день ананаса, Международный день ананаса

27 июня: Всемирный день рыболовства, Международный день ананаса, Международный день ананаса

  •  42685 просмотра
Испытание гиперзвуковой ракеты Северной Кореей провалилось в полете

Испытание гиперзвуковой ракеты Северной Кореей провалилось в полете

  •  100159 просмотра
Дания выделяет 4,7 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры в Николаеве и Харькове

Дания выделяет 4,7 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры в Николаеве и Харькове

  •  94231 просмотра

Публикации

Дело экс-министра Сольского: у детективов истек разумный срок следствия, суд дал еще 8 месяцев

Дело экс-министра Сольского: у детективов истек разумный срок следствия, суд дал еще 8 месяцев

  •  89288 просмотра
Иностранные эксперты об идее создания экспертного учреждения при НАБУ: не решит вопрос объективности экспертиз

Иностранные эксперты об идее создания экспертного учреждения при НАБУ: не решит вопрос объективности экспертиз

  •  131240 просмотра
"Фантастические твари и где они обитают" или история перезалога зернового терминала "Олимпекс"

"Фантастические твари и где они обитают" или история перезалога зернового терминала "Олимпекс"

25 июня 2024, 11:50  •  159091 просмотра
НАПК выявило конфликт интересов в делах НАБУ - детективы заказывали судебные экспертизы у коллег-прокуроров

НАПК выявило конфликт интересов в делах НАБУ - детективы заказывали судебные экспертизы у коллег-прокуроров

25 июня 2024, 10:24  •  158771 просмотра
Тест для власти: смогут ли чиновники привлечь два агрохолдинга к ремонту дороги, которую они разрушают своим транспортом

Тест для власти: смогут ли чиновники привлечь два агрохолдинга к ремонту дороги, которую они разрушают своим транспортом

25 июня 2024, 07:17  •  160040 просмотра

Война

Генштаб: Силы обороны отбили атаку врага вблизи Дружбы, продолжается бой за Волчанск

Генштаб: Силы обороны отбили атаку врага вблизи Дружбы, продолжается бой за Волчанск

  •  15969 просмотра
Силы обороны за сутки поразили 15 районов сосредоточения личного состава, три пункта управления и одно средство ПВО

Силы обороны за сутки поразили 15 районов сосредоточения личного состава, три пункта управления и одно средство ПВО

  •  18235 просмотра
Донецкая область: враг ударил по Торецку и Ясеново, сбросил авиабомбу на Селидово, есть погибший, среди 7 раненых дети

Донецкая область: враг ударил по Торецку и Ясеново, сбросил авиабомбу на Селидово, есть погибший, среди 7 раненых дети

  •  17522 просмотра
Энергетические объекты не повреждены из-за ночной атаки, враг обстрелял шахту в Донецкой области - Минэнерго

Энергетические объекты не повреждены из-за ночной атаки, враг обстрелял шахту в Донецкой области - Минэнерго

  •  19317 просмотра
КНДР готовится к отправке инженерных сил оккупированную Донецкую область уже в июле: в ОП отреагировали

КНДР готовится к отправке инженерных сил оккупированную Донецкую область уже в июле: в ОП отреагировали

  •  37637 просмотра

политика

Шмыгаль после критики Зеленского отправляет чиновников в прифронтовые области

Шмыгаль после критики Зеленского отправляет чиновников в прифронтовые области

  •  8994 просмотра
Лидеры ЕС собираются на саммит: ожидаются соглашение по безопасности с Украиной, согласование топ-должностей и стратегическая повестка дня с акцентом на оборону

Лидеры ЕС собираются на саммит: ожидаются соглашение по безопасности с Украиной, согласование топ-должностей и стратегическая повестка дня с акцентом на оборону

  •  16011 просмотра
Зеленский обратился к Организации американских государств: пригласил к совместной работе по подготовке плана действий для приближения мира

Зеленский обратился к Организации американских государств: пригласил к совместной работе по подготовке плана действий для приближения мира

  •  17106 просмотра
КНДР готовится к отправке инженерных сил оккупированную Донецкую область уже в июле: в ОП отреагировали

КНДР готовится к отправке инженерных сил оккупированную Донецкую область уже в июле: в ОП отреагировали

  •  37637 просмотра
Владельцы разрушенного жилья на оккупированных территориях смогут подать заявление в реестр убытков через "Дія" - Федоров

Владельцы разрушенного жилья на оккупированных территориях смогут подать заявление в реестр убытков через "Дія" - Федоров

  •  30954 просмотра

Война

Генштаб: Силы обороны отбили атаку врага вблизи Дружбы, продолжается бой за Волчанск

Генштаб: Силы обороны отбили атаку врага вблизи Дружбы, продолжается бой за Волчанск

  •  15969 просмотра
Силы обороны за сутки поразили 15 районов сосредоточения личного состава, три пункта управления и одно средство ПВО

Силы обороны за сутки поразили 15 районов сосредоточения личного состава, три пункта управления и одно средство ПВО

  •  18235 просмотра
Донецкая область: враг ударил по Торецку и Ясеново, сбросил авиабомбу на Селидово, есть погибший, среди 7 раненых дети

Донецкая область: враг ударил по Торецку и Ясеново, сбросил авиабомбу на Селидово, есть погибший, среди 7 раненых дети

  •  17522 просмотра
Энергетические объекты не повреждены из-за ночной атаки, враг обстрелял шахту в Донецкой области - Минэнерго

Энергетические объекты не повреждены из-за ночной атаки, враг обстрелял шахту в Донецкой области - Минэнерго

  •  19317 просмотра
КНДР готовится к отправке инженерных сил оккупированную Донецкую область уже в июле: в ОП отреагировали

КНДР готовится к отправке инженерных сил оккупированную Донецкую область уже в июле: в ОП отреагировали

  •  37637 просмотра

политика

Шмыгаль после критики Зеленского отправляет чиновников в прифронтовые области

Шмыгаль после критики Зеленского отправляет чиновников в прифронтовые области

  •  8994 просмотра
Лидеры ЕС собираются на саммит: ожидаются соглашение по безопасности с Украиной, согласование топ-должностей и стратегическая повестка дня с акцентом на оборону

Лидеры ЕС собираются на саммит: ожидаются соглашение по безопасности с Украиной, согласование топ-должностей и стратегическая повестка дня с акцентом на оборону

  •  16011 просмотра
Зеленский обратился к Организации американских государств: пригласил к совместной работе по подготовке плана действий для приближения мира

Зеленский обратился к Организации американских государств: пригласил к совместной работе по подготовке плана действий для приближения мира

  •  17106 просмотра
КНДР готовится к отправке инженерных сил оккупированную Донецкую область уже в июле: в ОП отреагировали

КНДР готовится к отправке инженерных сил оккупированную Донецкую область уже в июле: в ОП отреагировали

  •  37637 просмотра
Владельцы разрушенного жилья на оккупированных территориях смогут подать заявление в реестр убытков через "Дія" - Федоров

Владельцы разрушенного жилья на оккупированных территориях смогут подать заявление в реестр убытков через "Дія" - Федоров

  •  30954 просмотра

Новости Бизнеса

Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

26 июня 2024, 09:48  •  41484 просмотра
БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

21 июня 2024, 16:25  •  108926 просмотра
В Киеве состоится первая Всеукраинская конференция по закупкам МХП

В Киеве состоится первая Всеукраинская конференция по закупкам МХП

20 июня 2024, 11:46  •  111788 просмотра

Экономика

"Налоги. Армия. Победа": Укрпочта вводит новый почтовый выпуск

"Налоги. Армия. Победа": Укрпочта вводит новый почтовый выпуск

  •  12728 просмотра
Укрэнерго: наибольший объем отключений ожидается с 17:00 до 23 часов, планируется импорт электричества из 5 стран

Укрэнерго: наибольший объем отключений ожидается с 17:00 до 23 часов, планируется импорт электричества из 5 стран

  •  23378 просмотра
В Черниговской ОВА рассматривают возможность ремонта еще одного участка дороги, который своим транспортом разрушают два агрохолдинга

В Черниговской ОВА рассматривают возможность ремонта еще одного участка дороги, который своим транспортом разрушают два агрохолдинга
Эксклюзив

  •  54533 просмотра
Гроза и Науменко трижды заложили имущество терминала "Олимпекс". Адвокат рассказал, имеют ли право банки выдавать подобные кредиты

Гроза и Науменко трижды заложили имущество терминала "Олимпекс". Адвокат рассказал, имеют ли право банки выдавать подобные кредиты
Эксклюзив

  •  54302 просмотра
IKEA решила вернуться в Украину-СМИ

IKEA решила вернуться в Украину-СМИ

  •  18004 просмотра

Киев

В Киеве мужчину вытащили из-под вагона метро: в ГСЧС говорят, у него шок, ампутации ног не было

В Киеве мужчину вытащили из-под вагона метро: в ГСЧС говорят, у него шок, ампутации ног не было

  •  4297 просмотра
В Киеве после падения мужчины под поезд новые изменения в работе "красной" ветки метро: что известно

В Киеве после падения мужчины под поезд новые изменения в работе "красной" ветки метро: что известно

  •  7114 просмотра
Мужчину, который попал под поезд в метро в Киеве, пытаются достать спасатели

Мужчину, который попал под поезд в метро в Киеве, пытаются достать спасатели

  •  8904 просмотра
Пассажир попал под поезд на станции метро "Университет" в Киеве: как работает подземка

Пассажир попал под поезд на станции метро "Университет" в Киеве: как работает подземка

  •  10023 просмотра
Госдеп США подтвердил смерть работника американского посольства в Киеве

Госдеп США подтвердил смерть работника американского посольства в Киеве

  •  57616 просмотра