Генштаб: Силы обороны отбили атаку врага вблизи Дружбы, продолжается бой за Волчанск

По состоянию на 10:30 27 июня на фронте произошло 48 боевых столкновений. На Харьковском направлении продолжается бой за Волчанск. Украинские защитники отбили атаку врага на Торецком направлении. Обостренной остается ситуация на Покровском направлении. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает УНН.

Уже сегодня произошло 48 боевых столкновений. Оккупанты совершили пять авиаударов (11 КАБ) и 614 обстрелов позиций наших войск. Также враг задействовал 38 дронов-камикадзе - говорится в сообщении.

Как сообщается, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении продолжается бой за Волчанск. Ситуация контролируемая.

За предыдущие сутки потери врага на Харьковском направлении составили: 150 военнослужащих, уничтожено три артсистемы, средство ПВО и шесть автомобилей. Поврежден один танк, одна артсистема, два средства ПВО и два автомобиля.

На Купянском направлении с начала суток произошло четыре боестолкновения в районах Степной Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки и Андреевки. Два штурмовых действия агрессора еще продолжаются.

Лиманское направление. Сейчас Силы обороны отражают две атаки в районах Копанок и Невского.

На Северском направлении произошло четыре атаки врага. Три из них в районах Спирного и Раздоловки успеха не имели. Вместе с тем, одно боестолкновение, в районе Раздоловки, еще продолжается.

На Краматорском направлении оккупанты не отказывается от намерений прорваться в районе Часового Яра. Два штурмовых действия продолжаются.

Напряженная ситуация на Торецком направлении. Агрессор активен в районах Торецка, Северного и Железного. Атака вблизи Дружбы отбита нашими защитниками.

Обостренной остается ситуация на Покровском направлении. За сегодня уже произошло 13 наступательных действий противника, девять из которых успешно отбиты. Продолжаются бои.

На Покровском направлении враг за прошедшие сутки потерял 245 военнослужащих и две артиллерийские системы. Поврежден один танк.

На Кураховском направлении, в районах Красногоровки, Георгиевки, Парасковиевки, сейчас происходит восемь боестолкновений.

Времовское направление. Враг атакует вблизи Константиновки.

На Ореховском направлении без успеха оккупанты штурмовали в районе Малой Токмачки.

На остальных направлениях активных действий захватчики не проводили.

"Благодаря гибкости системы нашей обороны и слаженности действий подразделений, украинские воины уверенно держат позиции и уничтожают оккупантов", - заверили в Генштабе.

Силы обороны за сутки поразили 15 районов сосредоточения личного состава, три пункта управления и одно средство ПВО