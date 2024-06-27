За прошедшие сутки, 26 июня, на фронте произошло 148 боевых столкновений. Силы обороны нанесли удары по трем пунктам управления оккупантов, одному средству ПВО, двум складам боеприпасов и 15 районам сосредоточения личного состава врага. Об этом сообщил Генеральный Штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

По данным Генштаба, за прошедшие сутки зафиксировано 148 боевых столкновений.

По уточненной информации, всего враг нанес по позициям наших войск и населенных пунктах один ракетный удар, с применением одной ракеты, 51 авиационный удар (с применением 74 КАБ), совершил более 3000 обстрелов, из них 127 - из реактивных систем залпового огня.

Вчера украинские Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия поразили три пункта управления оккупантов, одно средство противовоздушной обороны, два склада боеприпасов и 15 районов сосредоточения личного состава противника.

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