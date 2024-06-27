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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Сили оборони за добу уразили 15 районів зосередження особового складу, три пункти управління та один засіб ППО

Київ • УНН

 • 36395 перегляди

За минулу добу Сили оборони України завдали ударів по 15 районам зосередження живої сили противника, трьом пунктам управління, одній системі протиповітряної оборони і двом складам боєприпасів, при цьому на фронті сталося 148 бойових зіткнень.

Сили оборони за добу уразили 15 районів зосередження особового складу, три пункти управління та один засіб ППО

Минулої доби, 26 червня, на фронті сталось 148 бойових зіткнень. Сили оборони уразили три пункти управління окупантів, один засіб ППО, два склади боєприпасів та 15 районів зосередження особового складу ворога. Про це повідомив Генеральний Штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

За даними Генштабу, протягом минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах один ракетний удар, із застосуванням однієї ракети, 51 авіаційний удар (із застосуванням 74 КАБ), здійснив понад 3000 обстрілів, з них 127 - із реактивних систем залпового вогню.

Вчора українські Повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили три пункти управління окупантів, один засіб протиповітряної оборони, два склади боєприпасів та 15 районів зосередження особового складу противника.

Ще плюс 1260 окупантів і 9 бойових машин: Генштаб оновив дані про втрати ворога27.06.24, 07:40 • 21257 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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