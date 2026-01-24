Почему Украине, вероятно, придется склониться к сценарию "диктованного мира"

Украина оказалась перед сложнейшей стратегической дилеммой за все время полномасштабного вторжения, не имея пока очевидных вариантов для быстрой победы. Ведущие европейские эксперты отмечают, что дискуссии об условиях завершения войны все чаще сводятся к выбору между плохим сценарием и еще худшим. Об этом пишет УНН.

Подробности

Эксперт по Восточной Европе Герхард Манготт и военный аналитик Маркус Райснер отмечают, что термин "диктованный мир" стал центральным в закрытых дипломатических обсуждениях. Из-за истощения ресурсов и меняющейся поддержки Запада, Киев может быть вынужден принять условия, продиктованные агрессором или обстоятельствами на поле боя. Военный анализ показывает, что отсутствие жизнеспособной стратегии деоккупации территорий в краткосрочной перспективе делает сценарий навязанного мира наиболее вероятным результатом.

Будущее соглашение: между плохим и худшим

Сейчас дебаты вокруг мирного соглашения набрали критические обороты, хотя фактическое подписание документов остается отдаленной перспективой. Главная проблема заключается в том, что любой компромисс будет восприниматься как поражение, однако продолжение войны в текущих условиях грозит еще большими потерями. Для Украины это выглядит как дилемма без решения, где каждый следующий шаг лишь сужает поле для маневра на международной арене.