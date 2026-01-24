Почему Украине, вероятно, придется склониться к сценарию "диктованного мира"

$43.170.01
ukenru
00:59 • 3934 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23:44 • 16661 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 18344 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 17518 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 17568 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 30004 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53 • 26543 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 18429 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
23 января, 12:48 • 25449 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
23 января, 12:42 • 55441 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Популярные новости
Генерал Гринкевич находится в ОАЭ для проведения переговоров между Украиной и россией23 января, 17:10 • 3532 просмотра
Зеленский оценил переговоры в ОАЭ: выводы делать рано, ждем завтра23 января, 18:21 • 3018 просмотра
Федоров обсудил с временным поверенным в делах США Дэвис сотрудничество в сфере ПВО23 января, 18:23 • 2842 просмотра
Трамп раскритиковал Канаду из-за отказа от щита "Железный купол" и связей с КитаемPhoto22:16 • 3228 просмотра
На Тайване призвали Украину извиниться за многолетнюю военную поддержку Китая00:22 • 10428 просмотра
публикации
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 30005 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 55441 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 77379 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 73008 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 75023 просмотра
УНН Lite
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 23677 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 23119 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 38266 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 53531 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 47970 просмотра
Почему Украине, вероятно, придется склониться к сценарию "диктованного мира"

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Европейские военные аналитики сообщают, что, вероятно, Украине придется согласиться на "диктованный мир", поскольку ситуация в войне с РФ крайне сложная.

Почему Украине, вероятно, придется склониться к сценарию "диктованного мира"

Украина оказалась перед сложнейшей стратегической дилеммой за все время полномасштабного вторжения, не имея пока очевидных вариантов для быстрой победы. Ведущие европейские эксперты отмечают, что дискуссии об условиях завершения войны все чаще сводятся к выбору между плохим сценарием и еще худшим. Об этом пишет УНН.

Подробности

Эксперт по Восточной Европе Герхард Манготт и военный аналитик Маркус Райснер отмечают, что термин "диктованный мир" стал центральным в закрытых дипломатических обсуждениях. Из-за истощения ресурсов и меняющейся поддержки Запада, Киев может быть вынужден принять условия, продиктованные агрессором или обстоятельствами на поле боя. Военный анализ показывает, что отсутствие жизнеспособной стратегии деоккупации территорий в краткосрочной перспективе делает сценарий навязанного мира наиболее вероятным результатом.

Будущее соглашение: между плохим и худшим

Сейчас дебаты вокруг мирного соглашения набрали критические обороты, хотя фактическое подписание документов остается отдаленной перспективой. Главная проблема заключается в том, что любой компромисс будет восприниматься как поражение, однако продолжение войны в текущих условиях грозит еще большими потерями. Для Украины это выглядит как дилемма без решения, где каждый следующий шаг лишь сужает поле для маневра на международной арене.

 

Степан Гафтко

Украина