Чому Україні ймовірно доведеться схилитися до сценарію "диктованого миру" - експерти

Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23:44 • 17621 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 19174 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 18323 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 18168 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 30948 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 27264 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 18614 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
23 січня, 12:48 • 25575 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
23 січня, 12:42 • 55958 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Зеленський оцінив переговори в ОАЕ: висновки робити зарано, чекаємо на завтра23 січня, 18:21
Федоров обговорив із тимчасово повіреною у справах США Девіс співпрацю у сфері ППО23 січня, 18:23
Енергетичний шторм у США: Арктичний холод загрожує видобутку нафти в найбільших басейнах23 січня, 21:33
Трамп розкритикував Канаду через відмову від щита "Золотий купол" та зв'язки з Китаєм22:16
На Тайвані закликали Україну вибачитися за багаторічну військову підтримку Китаю00:22
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Ґренландія
Вашингтон
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віці23 січня, 12:32
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компанію23 січня, 11:14
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 року21 січня, 23:40
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частині21 січня, 18:19
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
MIM-104 Patriot

Чому Україні ймовірно доведеться схилитися до сценарію "диктованого миру" - експерти

Київ • УНН

 • 302 перегляди

Європейські військові аналітики повідомляють, що ймовірно Україні доведеться погодитися на "диктований мир", оскільки ситуація у війні з рф вкрай складна.

Чому Україні ймовірно доведеться схилитися до сценарію "диктованого миру" - експерти

Україна опинилася перед найскладнішою стратегічною дилемою за весь час повномасштабного вторгнення, не маючи наразі очевидних варіантів для швидкої перемоги. Провідні європейські експерти зазначають, що дискусії про умови завершення війни дедалі частіше зводяться до вибору між поганим сценарієм та ще гіршим. Про це пише УНН із посиланням на матеріал в Berliner Zeitung.

Деталі

Експерт зі Східної Європи Герхард Манготт та військовий аналітик Маркус Райснер наголошують, що термін "диктований мир" став центральним у закритих дипломатичних обговореннях. Через виснаження ресурсів та мінливу підтримку Заходу, Київ може бути змушений прийняти умови, продиктовані агресором або обставинами на полі бою.

Присвячена параметрам закінчення війни та логіці переговорів: Умєров про сьогоднішню тристоронню зустріч в Еміратах23.01.26, 22:08

Військовий аналіз показує, що відсутність життєздатної стратегії деокупації територій у короткостроковій перспективі робить сценарій нав'язаного миру найбільш імовірним результатом.

Майбутня угода: між поганим та найгіршим

Наразі дебати навколо мирної угоди набрали критичних обертів, хоча фактичне підписання документів залишається віддаленою перспективою. Головна проблема полягає в тому, що будь-який компроміс сприйматиметься як поразка, проте продовження війни в поточних умовах загрожує ще більшими втратами. Для України це виглядає як дилема без рішення, де кожен наступний крок лише звужує поле для маневру на міжнародній арені.

Зеленський оцінив переговори в ОАЕ: висновки робити зарано, чекаємо на завтра23.01.26, 20:21

Степан Гафтко

Україна