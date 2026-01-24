Чому Україні ймовірно доведеться схилитися до сценарію "диктованого миру" - експерти

Україна опинилася перед найскладнішою стратегічною дилемою за весь час повномасштабного вторгнення, не маючи наразі очевидних варіантів для швидкої перемоги. Провідні європейські експерти зазначають, що дискусії про умови завершення війни дедалі частіше зводяться до вибору між поганим сценарієм та ще гіршим. Про це пише УНН із посиланням на матеріал в Berliner Zeitung.

Деталі

Експерт зі Східної Європи Герхард Манготт та військовий аналітик Маркус Райснер наголошують, що термін "диктований мир" став центральним у закритих дипломатичних обговореннях. Через виснаження ресурсів та мінливу підтримку Заходу, Київ може бути змушений прийняти умови, продиктовані агресором або обставинами на полі бою.

Військовий аналіз показує, що відсутність життєздатної стратегії деокупації територій у короткостроковій перспективі робить сценарій нав'язаного миру найбільш імовірним результатом.

Майбутня угода: між поганим та найгіршим

Наразі дебати навколо мирної угоди набрали критичних обертів, хоча фактичне підписання документів залишається віддаленою перспективою. Головна проблема полягає в тому, що будь-який компроміс сприйматиметься як поразка, проте продовження війни в поточних умовах загрожує ще більшими втратами. Для України це виглядає як дилема без рішення, де кожен наступний крок лише звужує поле для маневру на міжнародній арені.

