Почему рф атакует Украину "шахедами", а не ракетами - ответ ЦПД СНБО
Киев • УНН
россия использует беспилотники для атак на энергетическую инфраструктуру из-за ограниченного производства ракет. Эффективность «шахедов» составляет лишь 10%, они являются более дешевым инструментом террора.
россияне прибегают к точечным ударам беспилотниками по объектам энергетики и гражданской инфраструктуры, поскольку темпы производства ракет не позволяют вести интенсивную войну с их постоянным использованием, пояснил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, офицер Сил обороны Андрей Коваленко, пишет УНН.
Детали
"россия "шахедами" точечно атакует энергетическую инфраструктуру в регионах для экономии ракет, которые накапливает на аэродромах стратегической авиации. Темпы производства ракет не позволяют рф вести интенсивную войну с их постоянным использованием", - отметил глава ЦПД в Telegram.
Как отметил Коваленко, "шахеды" - это "более дешевый инструмент, хотя эффективность этих БПЛА скорее подходит для террора гражданских, чем для использования по намеченным целям (процент их эффективности едва переваливает 10%)".
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