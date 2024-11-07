Ночная атака рф на Киев дронами: спасатели показали последствия
Киев • УНН
ГСЧС сообщает о повреждениях в 5 районах Киева в результате ночной атаки рф.
В ГСЧС Украины показали последствия ночной атаки российских войск на Киев, пишет УНН.
Детали
По данным спасателей, последствия фиксировали в 5 районах столицы.
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По обновленной информации, ликвидирован пожар на СТО и гаража в Голосеевском районе на площади 200 кв. м. Также в Голосеевском районе зафиксировано повреждение взрывной волной остекления окон и комнатных дверей в одной из квартир в жилом доме района. Предварительно, без пострадавших.
По данным ГСЧС, также ликвидирован пожар на складе в Соломенском районе на площади 600 кв. м с распространением на кровлю на площади 50 кв. м.
В Подольском районе, как сообщается, ликвидирован пожар в частном двухэтажном доме.
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