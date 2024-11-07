Ночная атака рф на Киев дронами: спасатели показали последствия

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У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения
18:07 • 104827 просмотра

У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения

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Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику
14:59 • 134760 просмотра

Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику

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Украине потребуются десятилетия для восстановления экосистем после войны - КНИИСЭ
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Украине потребуются десятилетия для восстановления экосистем после войны - КНИИСЭ

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Инклюзивное образование в Броварах: как громада поддерживает детей с сенсорными нарушениями
11:47 • 119903 просмотра

Инклюзивное образование в Броварах: как громада поддерживает детей с сенсорными нарушениями

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Дело главного юриста НБУ: признание потерпевших открывает путь к вручению подозрения
11:25 • 112722 просмотра

Дело главного юриста НБУ: признание потерпевших открывает путь к вручению подозрения

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Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили
5 ноября 2024, 15:41 • 129680 просмотра

Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили

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В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка
5 ноября 2024, 14:10 • 139821 просмотра

В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка

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Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде
4 ноября 2024, 14:02 • 157617 просмотра

Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде

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Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты
4 ноября 2024, 12:50 • 174876 просмотра

Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты

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В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург
4 ноября 2024, 11:31 • 159288 просмотра

В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург

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Ночная атака рф на Киев дронами: спасатели показали последствия

Ночная атака рф на Киев дронами: спасатели показали последствия

Киев  •  УНН

08:22 • 8493 просмотра

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ГСЧС сообщает о повреждениях в 5 районах Киева в результате ночной атаки рф.

В ГСЧС Украины показали последствия ночной атаки российских войск на Киев, пишет УНН.

Детали

По данным спасателей, последствия фиксировали в 5 районах столицы.

Масштабные разрушения в Киеве: какие районы пострадали от атаки дронов7 ноября 2024, 05:22 • 17877 просмотров

По обновленной информации, ликвидирован пожар на СТО и гаража в Голосеевском районе на площади 200 кв. м. Также в Голосеевском районе зафиксировано повреждение взрывной волной остекления окон и комнатных дверей в одной из квартир в жилом доме района. Предварительно, без пострадавших.

По данным ГСЧС, также ликвидирован пожар на складе в Соломенском районе на площади 600 кв. м с распространением на кровлю на площади 50 кв. м.

В Подольском районе, как сообщается, ликвидирован пожар в частном двухэтажном доме. 

Киев пережил 8-часовую атаку рф дронами: сколько сбито и какие последствия7 ноября 2024, 06:35 • 14633 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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