Почему АЗС могут прекратить работу с 1 марта: нардеп объяснила причину

С 1 марта 2025 года работа автозаправочных станций в Украине может быть остановлена. Об этом заявила народный депутат Нина Южанина, передает УНН.

Она отметила проблемы с внедрением новых требований к регистраторам расчетных операций (РРО).

Причина - с 1 марта можно использовать только РРО, формирующие фискальные чеки по новой форме, утвержденной приказом Минфина №601

В то же время, по словам депутата, ни один РРО пока не доработан и не обновлен.

Поскольку Нацбанк, Минфин и ГНС не утвердили новый протокол передачи информации от РРО в ГНС с учетом новой формы фискального чека. Когда это произойдет - неизвестно

Особенность ситуации заключается в том, что на АЗС разрешено использовать исключительно традиционные (аппаратные) РРО.

Следовательно, при отсутствии обновлений с 1 марта заправки вынуждены будут либо прекратить работу, либо нарушить закон и получить штраф в размере 150% стоимости проданного топлива.

Я неоднократно писала, что сроки возможности выдачи фискальных чеков по старой форме должны быть продлены (как минимум на шесть месяцев). Но в Минфине не слышат. Минфин вообще понимает последствия своих решений? А бездействие власти почувствует каждый