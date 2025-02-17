Чому АЗС можуть припинити роботу з 1 березня: нардепка пояснила причину
Київ • УНН
Через нові вимоги до касових апаратів АЗС можуть припинити роботу з 1 березня 2025 року. Заправки змушені будуть або зупинитися, або отримати штраф у 150% від вартості проданого пального.
З 1 березня 2025 року робота автозаправних станцій в Україні може бути зупинена. Про це заявила народна депутатка Ніна Южаніна, передає УНН.
Вона наголосила на проблемах із впровадженням нових вимог до реєстраторів розрахункових операцій (РРО).
Причина – з 1 березня можна використовувати тільки РРО, що формують фіскальні чеки за новою формою, затвердженою наказом Мінфіну №601
Водночас, за словами депутатки, жоден РРО наразі не доопрацьований і не оновлений.
Оскільки Нацбанк, Мінфін та ДПС не затвердили новий протокол передачі інформації від РРО до ДПС з урахуванням нової форми фіскального чеку. Коли це станеться - невідомо
Особливість ситуації полягає в тому, що на АЗС дозволено використовувати виключно традиційні (апаратні) РРО.
Отже, за відсутності оновлень з 1 березня заправки змушені будуть або припинити роботу, або порушити закон і отримати штраф у розмірі 150% вартості проданого пального.
Я неодноразово писала, що терміни можливості видачі фіскальних чеків за старою формою мають бути продовжені (щонайменше на шість місяців). Але в Мінфіні не чують. Мінфін взагалі розуміє наслідки своїх рішень? А бездіяльність влади відчує кожен
Нагадаємо
Національний банк очікує, що у 2025 році вартість пального зросте більш ніж на 13% через підвищення акцизів.