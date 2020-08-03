Избиение полицейских во время акции протеста на Буковине: завершено досудебное расследование
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Полицейские завершили досудебное расследование по факту нанесения телесных повреждений правоохранителям во время обеспечения охраны общественного порядка в селе Атаки Хотинского района где возник конфликт между местными жителями и дальнобойщиками. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Черновицкой области.
"За процессуального руководства Хотинской местной прокуратуры следователи направили обвинительный акт в Хотинского районного суда по буковинца", - говорится в сообщении.
Сообщается, что подозреваемому инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
"Осуществляя досудебное расследование, полицейские установили, что во время перекрытия движения транспорта на автомобильной дороге государственного значения Н-03 между участниками акции и дальнобойщиками возник конфликт. Правоохранители, которые были задействованы для обеспечения охраны общественного порядка осуществляли разграничения между сторонами конфликта. В это время 37-летний буковинец нанес телесные повреждения двум работникам полиции, они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы", - говорится в сообщении.
Следует добавить, что акция протеста состоялась в начале июля: местные жители выступили против проведения административной реформы, по которой город Хотин теряет значение районного центра.
Напомним, судить мужчину, который в Киеве стрелял в полицейского.