Побиття поліцейських під час акції протесту на Буковині: завершено досудове розслідування

“За процесуального керівництва Хотинської місцевої прокуратури слідчі скерували обвинувальний акт до Хотинського районного суду щодо буковинця”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що підозрюваному інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

“Здійснюючи досудове розслідування, поліцейські встановили, що під час перекриття руху транспорту на автомобільній дорозі національного значення Н-03 між учасниками акції та далекобійниками виник конфлікт. Правоохоронці, які були задіяні для забезпечення охорони громадського порядку, здійснювали розмежування між сторонами конфлікту. У цей час 37-річний буковинець наніс тілесні ушкодження двом працівникам поліції, які отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані”, — зазначається в повідомленні.

Слід додати, що акція протесту відбулася на початку липня: місцеві жителі виступили проти проведення адміністративної реформи, за якою місто Хотин втрачає значення районного центру.

Нагадаємо, судитимуть чоловіка, який у Києві стріляв у поліцейського.



