Побиття поліцейських під час акції протесту на Буковині: завершено досудове розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Поліцейські завершили досудове розслідування за фактом нанесення тілесних ушкоджень правоохоронцям під час забезпечення охорони громадського порядку у селі Атаки Хотинського району де виник конфлікт між місцевими жителями та далекобійниками. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Чернівецької області.
“За процесуального керівництва Хотинської місцевої прокуратури слідчі скерували обвинувальний акт до Хотинського районного суду щодо буковинця”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що підозрюваному інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
“Здійснюючи досудове розслідування, поліцейські встановили, що під час перекриття руху транспорту на автомобільній дорозі національного значення Н-03 між учасниками акції та далекобійниками виник конфлікт. Правоохоронці, які були задіяні для забезпечення охорони громадського порядку, здійснювали розмежування між сторонами конфлікту. У цей час 37-річний буковинець наніс тілесні ушкодження двом працівникам поліції, які отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані”, — зазначається в повідомленні.
Слід додати, що акція протесту відбулася на початку липня: місцеві жителі виступили проти проведення адміністративної реформи, за якою місто Хотин втрачає значення районного центру.
Нагадаємо, судитимуть чоловіка, який у Києві стріляв у поліцейського.