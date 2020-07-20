Судитимуть чоловіка, який у Києві стріляв у поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. До суду скерували обвинувальний акт відносно чоловіка, який в Оболонському районі Києві стріляв у поліцейського. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook прокуратури міста Києва.
“Київською місцевою прокуратурою № 5 завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно чоловіка за фактом завдання тілесних ушкоджень працівнику правоохоронного органу”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що інцидент стався увечері 24 квітня 2020 року на вулиці Івашкевича в Оболонському районі столиці.
“Працівник поліції помітив на вулиці двох чоловіків, які перебували біля автомобіля та вели себе підозріло. Правоохоронець підійшов до них, представився та попросив пред’явити документи. У відповідь один із зловмисників почав хаотично наносити правоохоронцю удари в область голови, інший намагався обхопити за шию ззаду”, - вказано у повідомленні.
Повідомляється, що поліцейському вдалося зателефонувати по спецлінії “102” та викликати підмогу.
“Нападники з місця злочину втекли. Однак, помітивши, що правоохоронець переслідує їх, один із зловмисників дістав із сумки пристрій для відстрілу набоїв та здійснив шість пострілів в бік поліцейського. Три кулі влучили правоохоронцю в ногу”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що одного із зловмисників вдалося затримати безпосередньо після вчинення злочину. Ним виявився 28-річний киянин, який перебував у розшуку.
Вказано, що чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 КК України (заподіяння працівнику правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку із виконанням цим працівником службових обов’язків).
“Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. Відносно іншого зловмисника матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування у якому триває”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Одещині троє чоловіків побили поліцейського до втрати свідомості.