На Одещині троє чоловіків побили поліцейського до втрати свідомості

"Правопорушники, побачивши у середмісті потерпілого і впізнавши в ньому місцевого патрульного, накинулися на правоохоронця з лайкою та кулаками і били по голові, поки той не впав без свідомості", – йдеться в повідомленні.

Поліцейські затримали зловмисників, ними виявилися місцеві молодики віком від 19 до 29 років. Затриманим оголосили підозру в насильстві щодо правоохоронця за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Їм загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Як раніше повідомляв УНН, в Києві молодики напідпитку напали на іноземних студентів, які очікували на таксі.