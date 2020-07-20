На Одещині троє чоловіків побили поліцейського до втрати свідомості
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. В Ізмаїлі на Одещині троє місцевих жителів побили патрульного поліцейського до втрати свідомості. Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області, передає УНН.
"Правопорушники, побачивши у середмісті потерпілого і впізнавши в ньому місцевого патрульного, накинулися на правоохоронця з лайкою та кулаками і били по голові, поки той не впав без свідомості", – йдеться в повідомленні.
Поліцейські затримали зловмисників, ними виявилися місцеві молодики віком від 19 до 29 років. Затриманим оголосили підозру в насильстві щодо правоохоронця за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Їм загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.
Як раніше повідомляв УНН, в Києві молодики напідпитку напали на іноземних студентів, які очікували на таксі.