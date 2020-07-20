В Одесской области трое мужчин избили полицейского до потери сознания
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В Измаиле Одесской области трое местных жителей избили патрульного полицейского до потери сознания. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в области, передает УНН.
"Правонарушители, увидев в центре потерпевшего и узнав в нем местного патрульного, набросились на правоохранителя с бранью и кулаками и били по голове, пока тот не упал без сознания", - говорится в сообщении.
Полицейские задержали злоумышленников, ими оказались местные молодые люди в возрасте от 19 до 29 лет. Задержанным объявили подозрение в насилии в отношении правоохранителя по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины, им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Им грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.
Как ранее сообщал УНН, в Киеве молодые навеселе напали на иностранных студентов, ожидавших такси.