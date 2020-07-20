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На столичному Подолі напали на студентів-іноземців

На столичному Подолі напали на студентів-іноземців

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. На столичному Подолі молодики напідпитку напали на іноземних студентів, які очікували на таксі. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

"Вчора близько 22:00 до Подільського управління поліції надійшло повідомлення про стрілянину на проспекті Георгія Гонгадзе. На місці правоохоронці встановили, що троє студентів – громадян іншої держави, очікували на таксі та до них почали чіплятися молодики напідпитку. На зауваження припинити правопорушення незнайомці не відреагували та вчинили штовханину, у ході якої пошкодили авто, яке приїхало на виклик", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили двох правопорушників, яких упізнали потерпілі. Ними виявились уродженці Рівненської області, 1996 та 1997 років народження. Їх затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"За даним фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) та за ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності) Кримінального кодексу України", - зазначається у повідомленні.

Також слідчі готують повідомлення про підозру затриманим, яким загрожує до 4 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у столиці на вулиці Вишгородській пасажир таксі стріляв у водія, у результаті чого той отримав травму і перебуває у лікарні.

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