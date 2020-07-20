На столичному Подолі напали на студентів-іноземців
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. На столичному Подолі молодики напідпитку напали на іноземних студентів, які очікували на таксі. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу поліції Києва.
"Вчора близько 22:00 до Подільського управління поліції надійшло повідомлення про стрілянину на проспекті Георгія Гонгадзе. На місці правоохоронці встановили, що троє студентів – громадян іншої держави, очікували на таксі та до них почали чіплятися молодики напідпитку. На зауваження припинити правопорушення незнайомці не відреагували та вчинили штовханину, у ході якої пошкодили авто, яке приїхало на виклик", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили двох правопорушників, яких упізнали потерпілі. Ними виявились уродженці Рівненської області, 1996 та 1997 років народження. Їх затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
"За даним фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) та за ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності) Кримінального кодексу України", - зазначається у повідомленні.
Також слідчі готують повідомлення про підозру затриманим, яким загрожує до 4 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у столиці на вулиці Вишгородській пасажир таксі стріляв у водія, у результаті чого той отримав травму і перебуває у лікарні.