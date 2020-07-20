На столичном Подоле напали на студентов-иностранцев
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. На столичном Подоле пьяные молодые люди напали на иностранных студентов, которые ожидали такси. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
"Вчера около 22:00 в Подольский управления полиции поступило сообщение о стрельбе на проспекте Георгия Гонгадзе. На месте правоохранители установили, что трое студентов - граждан другого государства, ожидали такси и к ним начали приставать пьяные молодые люди. На замечание прекратить правонарушение незнакомцы не отреагировали и совершили потасовку, в ходе которой повредили авто, которое приехало на вызов", - говорится в сообщении.
Сообщается, что во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили двух правонарушителей, которых опознали пострадавшие. Ими оказались уроженцы Ровенской области, 1996 по 1997 годов рождения. Они задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
"По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и по ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности) Уголовного кодекса Украины", - отмечается в сообщении.
Также следователи готовят сообщение о подозрении задержанным, которым грозит до 4 лет лишения свободы.
Напомним, в столице на улице Вышгородской пассажир такси стрелял в водителя, в результате чего тот получил травму и находится в больнице.