На столичном Подоле напали на студентов-иностранцев

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 57632 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 103506 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 108425 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 136222 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111542 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132839 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102352 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102629 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104635 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102113 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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На столичном Подоле напали на студентов-иностранцев

На столичном Подоле напали на студентов-иностранцев

Киев  •  УНН

 • 19080 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. На столичном Подоле пьяные молодые люди напали на иностранных студентов, которые ожидали такси. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"Вчера около 22:00 в Подольский управления полиции поступило сообщение о стрельбе на проспекте Георгия Гонгадзе. На месте правоохранители установили, что трое студентов - граждан другого государства, ожидали такси и к ним начали приставать пьяные молодые люди. На замечание прекратить правонарушение незнакомцы не отреагировали и совершили потасовку, в ходе которой повредили авто, которое приехало на вызов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили двух правонарушителей, которых опознали пострадавшие. Ими оказались уроженцы Ровенской области, 1996 по 1997 годов рождения. Они задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и по ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности) Уголовного кодекса Украины", - отмечается в сообщении.

Также следователи готовят сообщение о подозрении задержанным, которым грозит до 4 лет лишения свободы.

Напомним, в столице на улице Вышгородской пассажир такси стрелял в водителя, в результате чего тот получил травму и находится в больнице.

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