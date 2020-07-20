Будут судить мужчину, который в Киеве стрелял в полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В суд направили обвинительное заключение в отношении мужчины, который в Оболонском районе Киева стрелял в полицейского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook прокуратуры города Киева.
"Киевской местной прокуратурой № 5 завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении мужчины по факту нанесения телесных повреждений работнику правоохранительного органа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошел вечером 24 апреля 2020 года на улице Ивашкевича в Оболонском районе столицы.
"Работник полиции заметил на улице двух мужчин, которые находились возле автомобиля и вели себя подозрительно. Правоохранитель подошел к ним, представился и попросил предъявить документы. В ответ один из злоумышленников начал хаотично наносить правоохранителю удары в область головы, другой пытался обхватить за шею сзади", - указано в сообщении.
Сообщается, что полицейскому удалось позвонить по спецлинии "102" и вызвать подмогу.
"Нападавшие с места преступления скрылись. Однако, заметив, что правоохранитель преследует их, один из злоумышленников достал из сумки устройство для отстрела патронов и совершил шесть выстрелов в сторону полицейского. Три пули попали правоохранителю в ногу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что одного из злоумышленников удалось задержать непосредственно после совершения преступления. Им оказался 28-летний киевлянин, который находился в розыске.
Указано, что мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 УК Украины (причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей).
"Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. Относительно другого злоумышленника материалы выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование в котором продолжается", - говорится в сообщении.
Напомним, в Одесской области трое мужчин избили полицейского до потери сознания.