По заказу рф готовили теракт в центре Николаева 14 февраля: задержаны 4 агента российских спецслужб
Киев • УНН
СБУ задержала 4 подростков, которые изготовили взрывчатку для теракта в Николаеве 14 февраля. В результате взрыва погибли 4 человека, 7 получили ранения.
Служба безопасности и Национальная полиция в течение суток задержали агентов российских спецслужб, которые по заказу рф готовили теракт в Николаеве 14 февраля этого года. Сейчас на фигурантов собрана соответствующая доказательная база и полностью задокументирована их связь с врагом. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что тогда рашисты использовали жительницу Полтавщины, чтобы взорвать ее вместе со взрывчаткой вблизи кафе в центре Николаева. В результате происшествия женщина и трое военных погибли на месте, еще семь человек получили ранения различной степени тяжести.
Контрразведка СБУ задержала соучастников преступления «по горячим следам». Ими оказались четверо несовершеннолетних жителей Полтавского района в возрасте от 14 до 17 лет, которых оккупанты завербовали через Телеграмм-каналы по поиску «легких денег,
По инструкции российских спецслужбистов юноши самостоятельно изготовили самодельное взрывное устройство (СВУ), спрятали его в рюкзак и передали эту «посылку» 42-летней жительнице соседнего поселка.
В обмен на обещание «быстрого заработка» из рф женщина приехала в Николаев, чтобы якобы передать «сумку с деньгами» местному жителю.
Не догадываясь, что у нее в руках замаскированная взрывчатка, она подошла к парковочной площадке возле кафе, где стояла группа украинских военных.
Как только женщина приблизилась к ним, российские спецслужбисты дистанционно активировали СВП через вызов на мобильный телефон.
По имеющейся информации, враг заблаговременно подготовил ликвидацию своего агента как «лишнего» свидетеля теракта.
Тем временем несовершеннолетние фигуранты после подготовки и передачи взрывчатки «залегли на дно» по своим домам, где ожидали денег от оккупантов. там их задержали украинские правоохранители. Во время обысков у них изъяты мобильные телефоны с доказательствами контактов с фсб, а также и компоненты для изготовления СВП.
Сейчас 4-м фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц, что привело к гибели людей). Злоумышленники находятся под стражей. Несмотря на юный возраст, им грозит пожизненное лишение свободы.
На Киевщине задержали агента рф, который передавал россиянам данные о заключенных военных18.02.25, 10:29 • 25748 просмотров