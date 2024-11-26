По всей Украине воздушная тревога. ВС ВСУ предупреждают об угрозе баллистики
Киев • УНН
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. Воздушные силы ВСУ призывают население быть внимательными во всех областях.
По всей Украине объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения, пишет УНН.
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"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения, в областях, где объявлена воздушная тревога!"- указали в ВС ВСУ.
Во всех областях - воздушная тревога.
В Украине масштабная воздушная тревога из-за угрозы баллистического удара21 нояб. 2024, 13:11 • 24681 просмотр