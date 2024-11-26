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АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист
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АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков
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Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются
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"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

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Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК
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Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК

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Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему
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Уже есть результат. Мэр Броваров рассказал о работе над обеспечением энергонезависимости города
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В АРМА избегают комментариев относительно замечаний Transparency International о популизме
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По всей Украине воздушная тревога. ВС ВСУ предупреждают об угрозе баллистики

По всей Украине воздушная тревога. ВС ВСУ предупреждают об угрозе баллистики

Киев  •  УНН

 • 8211 просмотра

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По всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. Воздушные силы ВСУ призывают население быть внимательными во всех областях.

По всей Украине объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения, пишет УНН.

Детали

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения, в областях, где объявлена воздушная тревога!"- указали в ВС ВСУ.

Во всех областях - воздушная тревога.

В Украине масштабная воздушная тревога из-за угрозы баллистического удара21 нояб. 2024, 13:11 • 24681 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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