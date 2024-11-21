В Украине масштабная воздушная тревога из-за угрозы баллистического удара
Киев • УНН
В Украине объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения. Воздушные Силы призывают население немедленно направляться в укрытие.
В Украине объявлена воздушная тревога. Воздушные Силы ВСУ предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения, передает УНН.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", - говорится в сообщении ВС ВСУ.
Тревога объявлена по всей стране. В КГВА также добавили, что воздушная тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения.