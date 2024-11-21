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Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ
12:56 • 38010 просмотра

Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ

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"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты
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Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий
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В Украине масштабная воздушная тревога из-за угрозы баллистического удара

В Украине масштабная воздушная тревога из-за угрозы баллистического удара

Киев  •  УНН

 • 8701 просмотра

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В Украине объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения. Воздушные Силы призывают население немедленно направляться в укрытие.

В Украине объявлена воздушная тревога. Воздушные Силы ВСУ  предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения, передает УНН

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", - говорится в сообщении ВС ВСУ. 

Тревога объявлена по всей стране. В КГВА также добавили, что воздушная тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоВойнаКиев