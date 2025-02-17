По Украине начали отменять аварийные отключения света

В ряде регионов сообщили об отмене графика аварийных отключений электроэнергии, пишет УНН со ссылкой на данные облэнерго и энергокомпаний в понедельник в соцсетях.

Детали

"Киев, Киевская область, Днепропетровщина: экстренные отключения света отменены", - сообщили в ДТЭК.

"Уважаемые потребители, в 10:30 получена команда от НЭК "Укрэнерго" об отмене ГАВ", - указали в Полтаваоблэнерго.

"17.02.2025 с 10 час. 30 мин. по распоряжению НЭК "Укрэнерго" действие графика аварийных отключений (ГАО) отменено", - указали в Кировоградоблэнерго.

Аварийные отключения света для населения пока только в отдельных случаях - Укрэнерго