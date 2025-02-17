По Україні почали відміняти аварійні відключення світла
Київ • УНН
НЕК "Укренерго" скасувало графік аварійних відключень (ГАВ) у Києві, Київській, Дніпропетровській, Полтавській та Кіровоградській областях. Відміна відключень набула чинності з 10:30.
У низці регіонів повідомили про скасування графіка аварійних відключень електроенергії, пише УНН з посиланням на дані обленерго та енергокомпаній у понеділок у соцмережах.
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"Київ, Київщина, Дніпропетровщина: екстрені відключення світла скасовано", - повідомили у ДТЕК.
"Шановні споживачі, о 10:30 отримана команда від НЕК "Укренерго" про відміну ГАВ", - вказали в Полтаваобленерго.
"17.02.2025 з 10 год. 30 хв. за розпорядженням НЕК "Укренерго" дію графіка аварійних відключень (ГАВ) скасовано", - вказали у Кіровоградобленерго.
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