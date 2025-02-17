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05:23 • 13144 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122415 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182550 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146975 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138544 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117215 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107892 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102985 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141725 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

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По Україні почали відміняти аварійні відключення світла

По Україні почали відміняти аварійні відключення світла

Київ • УНН

 • 33229 перегляди

НЕК "Укренерго" скасувало графік аварійних відключень (ГАВ) у Києві, Київській, Дніпропетровській, Полтавській та Кіровоградській областях. Відміна відключень набула чинності з 10:30.

У низці регіонів повідомили про скасування графіка аварійних відключень електроенергії, пише УНН з посиланням на дані обленерго та енергокомпаній у понеділок у соцмережах.

Деталі

"Київ, Київщина, Дніпропетровщина: екстрені відключення світла скасовано", - повідомили у ДТЕК.

"Шановні споживачі, о 10:30 отримана команда від НЕК "Укренерго" про відміну ГАВ", - вказали в Полтаваобленерго.

"17.02.2025 з 10 год. 30 хв. за розпорядженням НЕК "Укренерго" дію графіка аварійних відключень (ГАВ) скасовано", - вказали у Кіровоградобленерго.

В Укренеро повідомили про новий рекорд споживання електрики: закликають заощаджувати світло 10.01.24, 16:35 • 29871 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономікаКиїв
dtekДТЕК
ukrenerhoУкренерго
kyivКиїв

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