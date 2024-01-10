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В Укренеро повідомили про новий рекорд споживання електрики: закликають заощаджувати світло

Київ • УНН

 • 29872 перегляди

Укренерго повідомляє про новий рекорд споживання електроенергії в Україні, закликаючи споживачів економити енергію.

Сьогодні в Україні був зафіксований новий рекорд споживання електроенергії.  "Укренерго" намагається збалансувати роботу енергосистеми. Українців закликали уважно ставитись до користування електроприладами. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Укренерго. 

Сьогодні новий рекорд споживання, особливо в ранкові години. Наш Графік "переїдає"! Диспетчерський центр "Укренерго" упродовж всього дня докладає зусиль, щоби збалансувати роботу енергосистеми

- йдеться у повідомленні Укренерго.

Для того, щоб допомогти енергосистемі працювати в складних погодних умовах без навантажень, в Укренерго  закликали ощадливо споживати електроенергію: 

- зменшить використання кондиціонерів для опалення приміщення та обігрівачів. Особливо це актуально в ранковий та вечірній час.

- не вмикайте одночасно праску, пральну машину, пилосмок та бойлер.

- вимикайте світло в приміщеннях, в яких не знаходитеся.

- бізнес теж може долучитися до підтримки енергосистеми: зменшить освітлення вивісок, вітрин, банерів та новорічних гірлянд.

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