В Укрэнерго сообщили о новом рекорде потребления электричества: призывают экономить свет
Укрэнерго сообщает о новом рекорде потребления электроэнергии в Украине, призывая потребителей экономить энергию.
Уничтожили несколько танков и российскую САУ: в МВД показали работу аэроразведчиков Нацгвардии
За неделю бойцам национальной гвардии Украины удалось ликвидировать несколько российских танков и бронемашин.
Сына экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса Кирилла могут использовать бывшие беглые регионалы-беглецы
Кирилл Кернес, сын экс-мэра Харькова, может быть использован пророссийскими деятелями Мураевым и Азаровым-младшим для получения влияния в Украине.
Зеленский рассказал, чего ожидает от саммита НАТО в Вашингтоне
Зеленский ожидает от саммита НАТО оборонной и политической поддержки для усиления противовоздушной обороны Украины и продвижения стремлений Украины в НАТО.
путин не собирается останавливаться, а неуверенность партнеров только добавляет храбрости рф - Зеленский
Зеленский предупреждает, что путин стремится полностью оккупировать Украину, а неопределенность стран-партнеров подбадривает россию.
Оправдывал агрессию рф: экс-служитель Киево-Печерской лавры получил подозрение
Мужчина публично распространил фейки об украинских защитниках на восточном фронте и назвал полномасштабную агрессию рф "обострением конфликта".
Оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по поселку на Харьковщине: есть погибшая, вспыхнула школа
Российские войска атаковали поселок Ольховатка Харьковской области, убив одну женщину, повредив жилые дома, магазин и школу.
Украинцы забронировали 500 сертификатов еВідновлення на новое жилье
500 украинцев зарезервировали сертификаты еВідновлення на новое жилье в качестве компенсации за разрушенное российскими оккупантами имущество.
НАПК внесло американскую сеть фастфудов в перечень международных спонсоров войны
НАПК включило Subway в список спонсоров войны за продолжение деятельности и уплату налогов в России.
За первую неделю 2024 года "Армия дронов" поразила 19 танков, 40 ББМ и 29 пушек – Федоров
Министерство цифровой трансформации вместе с Генеральным штабом укомплектовали уже 43 ударные роты БпЛА.