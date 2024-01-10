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В енергосистемі сьогодні очікують незначний дефіцит, графіки відключень не застосовуються

В енергосистемі сьогодні очікують незначний дефіцит, графіки відключень не застосовуються

Київ • УНН

 • 30820 перегляди

В Україні сьогодні очікуюють дефіцит електроенергії через збільшення споживання в холодну погоду; відключень не планується, але споживачів закликають економити електроенергію.

Споживання електрики зростає та тримається на високому рівні, впродовж дня в енергосистемі очікується незначний дефіцит, повідомили в Укренерго та закликали споживати електроенергію ощадливо з 9.00 до 19.00, інформує УНН

Деталі 

Як зазначається, рівень споживання електрики продовжує зростати через морозну температуру по всій території України. Станом на 9:00 рівень споживання на 2,2% більше, ніж вранці 9 січня. Для того, щоб покрити таке зростання необхідно задіяти додаткову потужність електростанцій, еквівалентну роботі однієї великої ТЕС, вказали в Укренерго. 

Наразі електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання споживачів. Втім, Диспетчерський центр протягом дня прогнозує можливий незначний дефіцит в енергосистемі – не більше 3%.  Для покриття буде задіяна вся потужність працюючих в системі електростанцій. Введення графіків обмеження споживачів не планується

- йдеться у повідомленні Укренерго.

Як повідомляється, більшість теплових електростанцій все ще відновлюється після масованих ракетних атак минулої зими. Ресурси гідроелектростанцій – обмежені, а сонячні електростанції не можуть працювати з максимальною потужністю через щільну хмарність та негоду. Декілька блоків теплових електростанцій протягом доби вийшли в аварійний ремонт.

Тому в Укренерго попросили споживачів в найближчі дні особливо уважно поставитись до використання електроприладів протягом всього дня з 09:00 до 19:00. 

Експорт та імпорт 

Імпорт електроенергії здійснюється вдень зі Словаччини, Румунії та Молдови. Загальний обсяг імпорту складає 2223 МВт*год з максимальною потужністю в окремі години до 624 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1700 МВт.

Експорт сьогодні не здійснюється, вказали в Укренерго. 

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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