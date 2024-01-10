В энергосистеме сегодня ожидают незначительный дефицит, графики отключений не применяются

Потребление электричества растет и держится на высоком уровне, в течение дня в энергосистеме ожидается незначительный дефицит, сообщили в Укрэнерго и призвали потреблять электроэнергию экономно с 9.00 до 19.00, информирует УНН.

Детали

Как отмечается, уровень потребления электричества продолжает расти из-за морозной температуры по всей территории Украины. По состоянию на 9:00 уровень потребления на 2,2% больше, чем утром 9 января. Для того, чтобы покрыть такой рост необходимо задействовать дополнительную мощность электростанций, эквивалентную работе одной крупной ТЭС, указали в Укрэнерго.

Сейчас электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения потребителей. Впрочем, Диспетчерский центр в течение дня прогнозирует возможный незначительный дефицит в энергосистеме - не более 3%. Для покрытия будет задействована вся мощность работающих в системе электростанций. Введение графиков ограничения потребителей не планируется - говорится в сообщении Укрэнерго.

Как сообщается, большинство тепловых электростанций все еще восстанавливается после массированных ракетных атак прошлой зимой. Ресурсы гидроэлектростанций - ограничены, а солнечные электростанции не могут работать с максимальной мощностью из-за плотной облачности и непогоды. Несколько блоков тепловых электростанций в течение суток вышли в аварийный ремонт.

Поэтому в Укрэнерго попросили потребителей в ближайшие дни особенно внимательно отнестись к использованию электроприборов в течение всего дня с 09:00 до 19:00.

Экспорт и импорт

Импорт электроэнергии осуществляется днем из Словакии, Румынии и Молдовы. Общий объем импорта составляет 2223 МВт*ч с максимальной мощностью в отдельные часы до 624 МВт. С 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1700 МВт.

Экспорт сегодня не осуществляется, указали в Укрэнерго.

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