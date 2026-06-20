Из-за схемы выезда за границу на "музыкальные гастроли" подозрение получил не только экс-глава Минкульта - появились подробности

В деле о схеме выезда за границу через музыкальные гастроли подозрение сообщили не только бывшему и.о. министра культуры и информационной политики, но и еще нескольким лицам, сообщили подробности в Национальной полиции, пишет УНН.

Детали

"Заблокировали преступную схему пересечения мужчинами призывного возраста границы в апреле этого года оперативники управления стратегических расследований в городе Киеве и следователи Главного следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора. Тогда подозрение получила предпринимательница", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины (ранее Министерство культуры и информационной политики Украины) подавали перечень лиц - участников музыкальных групп. Также в них указывалось, что эти ансамбли намерены поддержать Украину своим благотворительным выступлением за границей.

"В ходе дальнейших мероприятий полицейские установили причастность и других участников схемы – бывшего и.о. министра культуры Украины и еще четырех граждан. Последние подыскивали "клиентов", обсуждали условия "гастролей", а эксчиновник визировал своей подписью письма-содействия от ведомства", - заявили в полиции.

"Для организации "гастролей" музыкантов специально открыли ФЛП. Стоимость места в "группе" составляла до 13 000 долларов. По имеющимся данным, такой схемой воспользовались 28 "музыкантов", и еще 16 планировали", - сообщили в полиции.

Для расчетов участники преступной группы, как отмечается, зарегистрировали ряд криптокошельков и открыли счета в финучреждениях.

"19 июня на основании полученных доказательств следователи полиции объявили подозрения пяти участникам группировки, среди них и бывший топ-чиновник. Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная в составе организованной группы) Уголовного кодекса Украины", - добавили в полиции.

Напомним

Бывшему и.о. министра культуры и информационной политики сообщили о подозрении в связи со схемой выезда за границу через музыкальные гастроли. По данным источников УНН, речь идет о Ростиславе Карандееве.